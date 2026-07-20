Le Paléo Festival débute ce mardi à Nyon, avec plus de 200 spectacles et une centaine d'artistes de 30 pays. Daniel Rossellat a présenté une partie des nouveautés... notamment depuis une montgolfière survolant le site.

Le boss de Paléo prend son envol pour lancer le festival

Le boss de Paléo prend son envol pour lancer le festival

La 49e édition de Paléo prend son envol, et Daniel Rosselat avec. Le festival nyonnais commence ce mardi 21 juillet, et les équipes ont présentés les nouveautés à la presse ce lundi après-midi. Au programme: plus de 200 spectacles et concerts, avec une centaine d'artistes issus de près de 30 pays différents.

La collaboration avec la HES-SO fête ses 20 ans. Pour l'occasion, les étudiants ont proposé une scénographie qui prend des airs de soucoupe volante. La lune est là aussi: un ballon géant survole désormais le site. Et c'est accroché à cette montgolfière, qui accueillera des artistes toute la semaine, que Daniel Rosselat a présenté ce projet qui lui tient à coeur. «Je suis courageux, mais pas téméraire», a plaisanté le désormais ancien syndic de Nyon, perché dans le bleu du ciel.

Le soleil... avant la pluie?

«La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point. On verra ce qu'elle nous réserve pour les jours suivant», a d'abord lancé Daniel Rossellat, perché sur la scène Belleville fraîchement repensée. En effet, le soleil est au rendez-vous jusqu'à vendredi. Mais l'incertitude règne pour le week-end, qui pourrait laisser place aux averses et aux bottes boueuses.

Apparue en 2022 et entièrement dédiée à la musique électronique, Belleville s'offre une nouvelle parure cette année, et laisse de côté ses couleurs habituelles. Plus épuré, l'univers visuel s'inspire de cristaux précieux. Même s'il y a encore «quelques petits réglages» à faire, tout le monde a fait en sorte d’être prêt pour accueillir les 250’000 festivaliers, a continué le directeur du festival.