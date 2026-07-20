DE
FR
Le boss de Paléo prend son envol pour lancer le festival
0:51
Avec un ballon gonflable:Le boss de Paléo prend son envol pour lancer le festival

Soleil à Nyon… pour l'instant
Le boss de Paléo prend son envol pour lancer le festival

Le Paléo Festival débute ce mardi à Nyon, avec plus de 200 spectacles et une centaine d'artistes de 30 pays. Daniel Rossellat a présenté une partie des nouveautés... notamment depuis une montgolfière survolant le site.
Publié: il y a 19 minutes
1/2
Daniel Rosselat et ses équipes ont présenté les nouveautés de cette 49e édition de Paléo.
Photo: Léo Michoud / Blick
Blick_Leo_Michoud.png
sda-logo.jpeg
Léo Michoud et ATS Agence télégraphique suisse

La 49e édition de Paléo prend son envol, et Daniel Rosselat avec. Le festival nyonnais commence ce mardi 21 juillet, et les équipes ont présentés les nouveautés à la presse ce lundi après-midi. Au programme: plus de 200 spectacles et concerts, avec une centaine d'artistes issus de près de 30 pays différents.

A lire aussi
Une météo agréable se profile cette semaine... mais la fin pourrait être brutale
Pour Paléo, ce serait normal
Un temps agréable se profile cette semaine, mais la fin pourrait être brutale
«Je ne compte pas du tout prendre ma retraite»
Reportage
Daniel Rossellat quitte Nyon
«Je ne compte pas du tout prendre ma retraite»

La collaboration avec la HES-SO fête ses 20 ans. Pour l'occasion, les étudiants ont proposé une scénographie qui prend des airs de soucoupe volante. La lune est là aussi: un ballon géant survole désormais le site. Et c'est accroché à cette montgolfière, qui accueillera des artistes toute la semaine, que Daniel Rosselat a présenté ce projet qui lui tient à coeur. «Je suis courageux, mais pas téméraire», a plaisanté le désormais ancien syndic de Nyon, perché dans le bleu du ciel.

Le soleil... avant la pluie?

«La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point. On verra ce qu'elle nous réserve pour les jours suivant», a d'abord lancé Daniel Rossellat, perché sur la scène Belleville fraîchement repensée. En effet, le soleil est au rendez-vous jusqu'à vendredi. Mais l'incertitude règne pour le week-end, qui pourrait laisser place aux averses et aux bottes boueuses.

Apparue en 2022 et entièrement dédiée à la musique électronique, Belleville s'offre une nouvelle parure cette année, et laisse de côté ses couleurs habituelles. Plus épuré, l'univers visuel s'inspire de cristaux précieux. Même s'il y a encore «quelques petits réglages» à faire, tout le monde a fait en sorte d’être prêt pour accueillir les 250’000 festivaliers, a continué le directeur du festival.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus