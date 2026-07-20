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Pour Paléo, ce serait normal
Une météo agréable se profile cette semaine... mais la fin pourrait être brutale

Le soleil de mise en Suisse dès ce lundi 20 juillet, avec des températures de saison, non caniculaires. MétéoSuisse prévoit un risque d’orages et d’averses pour le week-end, notamment dans les Alpes... et à Paléo?
Publié: il y a 33 minutes
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Canicule terminée, températures proche des 30°C: La météo s'annonce radieuse pour Paléo et la Suisse romande cette semaine.
Photo: Keystone
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Léo MichoudJournaliste Blick

La canicule prend une pause cette semaine, mais le soleil reste au programme. MétéoSuisse annonce que «de l'air plus stable et moins chaud» afflue dès ce lundi, avec une une légère bise. «Les températures seront dès lors de saison et le risque d'orage nul sur une grande partie du pays jusqu'à vendredi au moins», continue l'Office fédéral de météorologie et de climatologie sur son site.

Mais que serait une semaine de Paléo sans un risque de pluies abondantes? «En fin de semaine, une masse d'air plus instable et probablement plus humide devrait devenir à nouveau propice à un risque d'averses ou d'orage», avance MétéoSuisse. Les festivaliers pourraient devoir sortir les bottes et faire face à la boue.

D'un lundi ensoleillé à un dimanche incertain

Ce lundi 20 juillet, le ciel s'annonce dégagé, avec seulement la formation «de quelques cumulus en montagne en cours de journée». De mardi à vendredi même combat – bien ensoleillé, avec des minimales à 14°C en plaine et des maximales à 29°C, voire 30°C.

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La bise devrait rester «faible à modérée» en plaine, tandis que le vent pourrait s'avérer «soutenu» dans la plaine du Rhône en journée, «surtout en direction du Haut-Valais», annonce MétéoSuisse. La limite du 0°C tourne autour de 3600 à 3800 mètres d'altitude.

A partir de vendredi, quelques voiles nuageux devraient se former à partir de l'ouest. Puis l'évolution est incertaine. Samedi et dimanche, MétéoSuisse décrit un temps «probablement changeant avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies et quelques averses ou orages possibles, en particulier dans les Alpes». Les maximales de températures du week-end sont évaluées à 27 °C

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