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Son passage à Paléo devient viral
«J’ai d’abord refusé»: le Vaudois invité sur scène par Twenty One Pilots se confie

Invité à chanter «Ride» avec Twenty One Pilots sur la Grande Scène de Paléo, Zacharie a vécu un rêve éveillé. Le Lausannois de 27 ans raconte comment il a d’abord refusé cette occasion unique avant de se laisser convaincre par ses amis.
Publié: il y a 7 minutes
Zacharie a eu la chance de chanter sur la Grande Scène de Paléo avec Twenty One Pilots devant plus de 30'000 personnes
Photo: Midnight One
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Solène MonneyJournaliste Blick

«Une puissante dinguerie», «une folie furieuse», «un rêve». Zacharie peine encore à trouver les mots pour raconter son passage sur la Grande Scène de Paléo aux côtés de Twenty One Pilots mardi 21 juillet. Le Lausannois de 27 ans a été invité à chanter «Ride», l’un des plus grands tubes du groupe américain.

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Un moment irréel pour celui qui ne cache pas son admiration pour le duo. «C’est le seul groupe dont je peux vraiment dire que je suis fan. Et c’était la première fois que je les voyais en concert», glisse-t-il à Blick.

Pourtant, rien ne laissait présager que sa soirée se terminerait de cette manière. Lorsque le venue manager de la Grande Scène lui propose de chanter avec Twenty One Pilots, Zacharie commence même par refuser. Catégoriquement. «Il y avait tellement de monde… Ça fout les boules.»

Une heure pour réfléchir

Zacharie connaît déjà cet ancien chef, avec qui il a travaillé par le passé. Celui-ci insiste. «Il m’a demandé si j’aimais Twenty One Pilots, si je connaissais suffisamment la chanson et si je voulais monter sur scène. J’ai dit non. Il m’a reposé la question pour être sûr, mais ma réponse n’a pas changé.» Avant de partir, le responsable lui laisse toutefois une heure pour réfléchir.

Zacharie se rue alors sur son téléphone et appelle ses amis musiciens. Depuis 2019, ils jouent ensemble au sein du groupe lausannois Midnight One. Leur avis est unanime: il doit accepter. Une occasion pareille ne se présentera peut-être jamais deux fois.

«J’ai chanté comme une merde»

Zacharie finit par retourner voir son ancien chef pour lui annoncer qu’il est prêt à tenter sa chance. Il est emmené dans les loges, puis auprès de la production. Un dernier test l’attend. «Un grand type m’a demandé de chanter devant lui. J’étais super stressé et j’ai chanté comme une merde. Puis un gars, au fond, a simplement dit: 'C’est cool.'»

Cette audition improvisée est loin d’être parfaite, mais elle a au moins le mérite de le rassurer. Zacharie comprend que le staff ne lui demande pas de livrer une performance millimétrée. Il doit simplement profiter du moment.

Le Lausannois aurait aimé rencontrer les membres de Twenty One Pilots avant le concert. Cela n’a finalement pas été possible. Avec le recul, il se dit que c’était peut-être mieux ainsi. «Sur scène, Tyler (ndlr: le chanteur) m’a tout de suite mis à l’aise. Il n’avait aucun stress. Il dégageait une telle confiance qu’il me l’a transmise. A ce moment-là, je me suis dit que rien ne pouvait m’arriver.»

Une pluie de message

La suite ressemble à un rêve éveillé. Zacharie chante «Ride» devant la foule de Paléo, portée par l’énergie du groupe et conquise par cet invité surprise. A la fin du morceau, la scène plonge dans le noir. Un membre du staff le saisit par le bras et le raccompagne vers les barrières. En quelques secondes, tout est terminé. Du moins, sur scène.

Car depuis, les messages ne s’arrêtent plus. «Depuis ce matin, mes amis m’écrivent sans arrêt sur WhatsApp. Ça me gêne presque un peu. Je ne mérite pas forcément toute cette attention, mais c’est incroyable. Mes potes m’aident beaucoup», confie-t-il timidement.

Même s’il mesure la chance d’avoir vécu un moment aussi unique, Zacharie refuse de s’en attribuer tout le mérite. A ses yeux, ce n’est pas uniquement son histoire, mais surtout le fruit d’un incroyable alignement des planètes.

Un rêve encore difficile à réaliser

Une chose est certaine, Zacharie est heureux. Très heureux. «C’était un rêve. Ça me touche énormément et je ne réalise pas encore complètement ce qui s’est passé.»

Avec Midnight One, il a publié une vidéo de sa performance sur Instagram. Celle-ci a dépassé les 50’000 vues, un chiffre inédit pour le groupe. «Les gens sont tous très gentils. Il n’y a pas eu un seul commentaire négatif.»

Zacharie espère désormais que ce coup de projecteur profitera aussi à ses trois camarades. Car malgré leur passion et plusieurs années de travail, les quatre musiciens ne peuvent pas encore vivre de leur art. Cette apparition aux côtés de Twenty One Pilots pourrait-elle leur servir de tremplin? Il ose l’espérer.

Un petit revers de la médaille

Cette soudaine attention a néanmoins un petit revers pour un artiste peu habitué à se retrouver au centre de toutes les discussions. «Il faut répondre à la famille, aux amis… Tout le monde veut connaître les détails. Ça demande beaucoup de travail, surtout que nous sommes en train d’enregistrer notre troisième album.»

Zacharie ne veut toutefois pas donner l’impression de se plaindre. De cette expérience, il ne retient presque que du positif. Ce qui continue surtout de le surprendre, c’est d’avoir été choisi, lui, parmi les dizaines de milliers de personnes réunies devant la Grande Scène.

Un incroyable hasard qui, le temps d’une chanson, a transformé un fan en membre de Twenty One Pilots.

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