En 2027, Paléo durera exceptionnellement sept jours!

Une programmation saluée, une météo clémente, aucun incident majeur et huit millions de festivaliers franchis: Paléo clôt une 49e édition réussie et se tourne déjà vers son jubilé de 2027

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La 49e édition du Paléo Festival s'est terminée ce dimanche à Nyon avec un bilan très positif. Le festival a accueilli sa huit millionième spectatrice vendredi.

Des artistes comme Katy Perry, The Cure et Gorillaz ont marqué cette édition, tandis que 20% de l'affiche était constituée d'artistes suisses.

En 2027, le Paléo proposera une édition de sept jours, du 19 au 25 juillet.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une fois n'est pas coutume, Paléo dresse un bilan très positif de sa 49e édition, qui s'achève ce dimanche. La programmation a été saluée par le public et la critique, la météo n'a finalement pas joué de mauvais tour au festival et le cap historique de la huit millionième festivalière a été franchi vendredi. Selon l'organisation, cette édition ouvre déjà la voie aux célébrations du 50e anniversaire, en 2027.

«Si je devais résumer, cette édition a été une bulle de bonheur dans un contexte un peu angoissant, s'est exprimé Daniel Rossellat, boss de Paléo. J'ai vraiment croisé beaucoup de gens avec des sourires lumineux.»

La huit millionième spectatrice a été choisie, précise-t-il, «mais elle était dans les chiffres. Nous, on n'a pas peur des dix millions», ajoute le président, taquin.

Aucun incident à déplorer

La tolérance continue de régner à Paléo. Aucun incident majeur n'est à signaler pour cette 49e édition. Avec 50'000 personnes et 8000 campeurs, l'exploit est notable. Un camping qui, au passage, «s'embourgeoise un peu», sourit Daniel Rossellat, puisque la part de camping-cars augmente.

Les plus de 5428 bénévoles ont également été remerciés à l'occasion de ce bilan. «Quand je vois ces gens qui s'impliquent, prennent parfois des congés pour donner de leur personne, ça me touche beaucoup», salue Daniel Rossellat.

Concernant le ballon à l'hélium du projet Moon Music, qui avait été interdit par l'aviation civile, il pourrait valoir une amende «pas très chère» à Paléo. L'organisation n'avait pas connaissance du point de détail qui aurait demandé une homologation de cette sorte de montgolfière sur site. «Ils ne font pas dans l'humour, ironise Daniel Rossellat. Nous devrions avoir une amende, mais ils m'ont dit qu'elle ne serait pas très chère.»

Une méga édition à venir

Pour combattre le blues de la fin, la préparation de la 50e édition fait office de remède. Elle se déroulera sur sept jours, avec un démarrage le lundi. Un certain nombre de surprises sont prévues, mais, pour qu'elles restent des surprises, nous n'en saurons pas plus aujourd'hui.

Auréolé de la distinction de «Best Major Festival» européen au début de 2026, Paléo prépare un anniversaire exceptionnel, qui se déroulera du 19 au 25 juillet 2027. Ce sera la troisième fois de l'histoire du festival qu'un jour supplémentaire sera proposé au public. Mais aucun nom d'artiste ne sera soufflé à ce stade.

D'un point de vue organisationnel, Daniel Rossellat, qui cumule pour l'instant les fonctions de président du festival et président de l'association de Paléo, renoncera à ce premier rôle mais conservera le deuxième dès la 50e édition de «son» festival.

Une édition glamour et photogénique

Daniel Rossellat salue également les infrastructures spectaculaires et la magie de la scénographie, évoquant notamment le Village du monde consacré aux pays nordiques. Idem à la Ruche, «dans un tout autre style», où les arts de rue ont été sublimés.

Les artistes adorent jouer à Paléo, rappelle Jacques Monnier, programmateur. Certains ont pleuré sur scène. Ils adorent le public, l'accueil, mais aussi le restaurant, sourit-il.

Katy Perry a émerveillé tout le monde avec son show à l'américaine. Quelque 12'000 personnes se sont mises dans la file d'attente de la Bourse aux billets le matin de son spectacle. The Cure et Gorillaz ont donné des spectacles «impeccables, somptueux et très intenses». Robert Smith, chanteur de The Cure, s'était déjà produit pour la première fois à Paléo il y a 41 ans. «A chaque fois que son agent prévoit une tournée, Robert Smith met Paléo sur la liste», assure Jacques Monnier.

Dosage réussi entre superstars et découvertes

Twenty One Pilots a confirmé son statut de future légende, tandis que Lorde a livré une prestation «enlevée, très travaillée». L'ouverture de la Grande Scène, lorsque les spectateurs sont «écrasés par le soleil» ou cachés sous les arbres, n'est pas évidente. Mais Sam Sauvage, Marguerite et Adèle Castillon s'en sont admirablement sortis, salue Jacques Monnier. Helena, gagnante de la Star Ac', qui se produisait à Véga, n'en «revenait pas» de jouer devant autant de monde. Idem pour Theodora qui, du haut de ses 22 ans, a quitté les scènes de 500 places pour livrer un show exceptionnel sur la Grande Scène.

Véga a par ailleurs affiché une excellente fréquentation, assure l'organisation, aussi bien pour les artistes émergents comme Solann et Miki que pour les prestations d'Amélie Lens, Mosimann et Perceval. Paléo souligne également le succès rencontré par les artistes suisses, qui représentaient près de 20% de l'affiche, notamment Marie Jay et Nonante. «On aime avoir des repères, mais aussi trouver des nouveautés, avoir le bon dosage», analyse Daniel Rossellat.

Carton des mesures pour la mobilité douce

Le festival met également en avant les progrès réalisés en matière de durabilité. Sa nouvelle ferme solaire, mise en service cette année, a déjà produit 74 MWh d'électricité, soit davantage que prévu.

Les mesures destinées à favoriser la mobilité douce ont également porté leurs fruits: l'agrandissement des parkings à vélos, la création d'une borne de réparation, l'organisation de convois festifs et le lancement de l'application Codos ont contribué à une hausse moyenne de 50% de la fréquentation cycliste. Face au succès rencontré, les parkings à vélos ont même dépassé leur capacité initiale.



