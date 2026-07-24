Le projet Moon Music de Paléo, qui faisait voler des artistes à l'aide d'un ballon gonflé à l'hélium, est stoppé. Un contrôle de l'aviation civile a révélé des exigences imprévues, annonce le festival ce vendredi.

La montgolfière musicale de Paléo interdite par l'aviation civile

La montgolfière musicale de Paléo interdite par l'aviation civile

Paléo ne pourra plus accrocher d'artistes à sa montgolfière. Le projet Moon Music, intégré à la structure de la HES-SO sur le site du festival a fait l'objet d'un contrôle de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

«En accord avec l’ensemble des partenaires, la HES-SO, Moon Music et Paléo ont donc pris la décision d’interrompre cette expérience pour cette édition, communique Paléo ce vendredi 24 juillet, alors que la soirée venait de débuter.

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Fini les artistes dans les airs

Daniel Rossellat, boss du festival, s'y était accroché pour ouvrir le bal. Tout au long de la semaine, des artistes se sont succédés dans les airs pour le plus grand bonheur des festivaliers.

Le service de presse de Paléo détaille sa discussion avec l'OFAC: «Cet échange, mené dans un esprit constructif, a permis de constater que ce projet innovant présentait des caractéristiques inédites nécessitant des démarches et des délais supplémentaires qui ne pouvaient pas être réunis dans le temps imparti».