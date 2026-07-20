Un sexagénaire est décédé vendredi au lac de Neuchâtel: en nageant près de l'Areuse, il a fait un malaise. Après se nouveau décès en quelques jours, la police réitère son appel à la prudence.

Un sexagénaire décède après un malaise au lac de Neuchâtel

Un sexagénaire décède après un malaise au lac de Neuchâtel

Léo Michoud Journaliste Blick

Nouvel accident mortel au lac de Neuchâtel. Quelques jours après le décès d'un baigneur à Cortaillod, un second drame est survenu, cette fois à proximité de l'embouchure de l'Areuse. Ce vendredi 17 juillet vers 18h50, un sexagénaire a perdu la vie, informe la police cantonale genevoise.

«Selon les premiers éléments de l'enquête, l'intéressé nageait à proximité de son bateau lorsqu'il a vraisemblablement été victime d'un malaise, entraînant une perte de connaissance», communiquent les autorités. Plusieurs baigneurs présents l'ont remarqué et se sont immédiatement portés à son secours. Ils l'ont «ramené jusqu'à la rive et ont entrepris les premiers gestes de réanimation dans l'attente de l'arrivée des secours», détaille la police.

La thèse du malaise privilégiée

Une ambulance et une équipe de secours sont rapidement arrivés. «Malgré les efforts déployés par l'ensemble des intervenants, le décès de la victime a été constaté sur place.» Le bateau de cet homme âgé d'une soixantaine d'années, domicilié dans le canton de Zurich, a été pris en charge.

Deux patrouilles de la police neuchâteloise ainsi qu'un enquêteur du Service forensique ont procédé aux constatations d'usage. «Les premiers éléments recueillis privilégient la thèse d'un malaise», continue le communiqué. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.

Après deux décès, un rappel nécessaire

Le 9 juillet dernier, un quadragénaire avait perdu la vie après s'être retrouvé en difficulté, sans intervention de tiers. «Avec les températures élevées et la forte fréquentation des plans d'eau en cette période estivale», la police réitère son appel à la prudence. «Les activités aquatiques comportent des risques qui ne doivent pas être sous-estimés, même pour des nageurs expérimentés», avertissent les forces de l'ordre.

Il est conseillé de «ne pas surestimer ses capacités physiques, d'éviter de nager seul, d'entrer progressivement dans une eau plus fraîche que la température extérieure, de renoncer à la baignade sous l'influence de l'alcool ou en cas de problème de santé, et de surveiller en permanence les enfants à proximité de l'eau». La police neuchâteloise invite enfin la population à consulter les recommandations de la Société Suisse de Sauvetage (SSS) afin de profiter des activités aquatiques dans les meilleures conditions de sécurité.