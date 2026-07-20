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Malgré les efforts de la Suisse
Les vagues de chaleur successives aggravent la pollution à l'ozone

Les vagues de chaleur intensifient la pollution à l’ozone en Suisse, selon la SCNAT. En été, les concentrations dépassent régulièrement les limites, aggravées par les conditions météo ensoleillées et sèches.
Publié: il y a 29 minutes
Des ballons contenant des sondes d'ozone permettent d'effectuer les mesures.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Avec les vagues de chaleur qui se succèdent, le problème des concentrations d'ozone dans la troposphère (la couche de l'atmosphère la plus basse) devient toujours plus prégnant. La valeur limite de l'ozone proche du sol est régulièrement dépassée en été, souligne l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), jeudi, dans un communiqué.

Cette pollution est accentuée par le temps ensoleillé et sec de plus en plus fréquent en Suisse, sous l'effet du dérèglement climatique, poursuit la SCNAT. L'ozone (O3) est un gaz qui irrite les voies respiratoires, nuit à la végétation et agit comme un gaz à effet de serre.

Les valeurs limites sont régulièrement dépassées

Comme d'autres pays, la Suisse a pourtant fait d'importants efforts pour diminuer la quantité d'ozone dans l'atmosphère. Elle a durci les normes pour les processus de combustion, taxé certains composés organiques, ordonné le remplacement de certains solvants et mis en place un meilleur traitement des gaz d'échappement.

Mais rien n'y fait, les concentrations d'ozone continuent de dépasser régulièrement les valeurs limites près du sol. «Cela s'explique en partie par des processus naturels et par la formation photochimique complexe de l'ozone», indique la SCNAT. Le dérèglement climatique aggrave encore le phénomène.

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Des températures plus élevées et des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues associées à un temps sec et ensoleillé favorisent la formation d'ozone proche du sol, rappelle l'académie. Selon elle, «il est donc essentiel de poursuivre les efforts pour réduire les émissions de substances qui sont à l'origine de l'ozone».

La Suisse pionnière

La Suisse est à la pointe dans la surveillance des quantités d'ozone dans l'atmosphère. Elle a effectué ses premières mesures en juillet 1926 à Arosa et poursuit son travail aujourd'hui à Davos, à l'observatoire physico-météorologique - Centre mondial du rayonnement (PMOD/WRC), sous la responsabilité de MétéoSuisse.

Il s'agit de la plus longue série de mesures au monde de la concentration totale d'ozone, du sol à la stratosphère. Ces données fournissent d'importantes informations pour forger la politique environnementale.

Les premières mesures remontent au physicien F. W. Paul Götz, qui étudiait à l'origine le rayonnement solaire depuis un sanatorium pour tuberculeux à Davos. Il souhaitait évaluer scientifiquement les effets du climat alpin sur la santé, indique MétéoSuisse sur son blog.

A partir du 23 juillet 1926, il collabore avec le physicien britannique Gordon Dobson, qui a développé un spectrophotomètre, un instrument qui mesure la manière dont l'atmosphère absorbe la lumière solaire selon les longueurs d'onde. Cet appareil, perfectionné depuis, devient la référence mondiale pour la mesure de l'ozone.

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