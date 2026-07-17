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Des arbres sous protection
Les poiriers de La Tour-de-Peilz protégés des coups de soleil

Pour éviter que leur écorce n’éclate sous l’effet de la chaleur, des poiriers de La Tour-de-Peilz ont été recouverts d’un enduit blanc, rapporte «24 heures». Une technique également utilisée à Genève.
Publié: 16:22 heures
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L'enduit permet d'éviter aux écorces d'éclater du fait de la chaleur et de la puissante lumière du soleil.
Photo: Shutterstock
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les températures sont affolantes, les humains souffrent de la canicule, les animaux n'en peuvent plus non plus... Et les arbres ne sont visiblement pas en reste. 

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A La Tour-de-Peilz (VD), certains arbres ont droit à leur propre «crème solaire». Comme le rapporte «24 heures», les troncs de jeunes poiriers de l’avenue de Jaman ont été recouverts d’un enduit blanc destiné à éviter leur surchauffe.

L'écorce éclate et les arbres meurent

Très exposés au soleil et à la réverbération des voies CFF et des façades voisines, ces arbres, plantés en 2015, sont exposés à des «coups de soleil» qui peuvent faire éclater leur écorce. Ce qui les condamne à périr. Le revêtement utilisé, appelé Sunreflex, est composé principalement d’eau et d’éléments minéraux, notamment de microsilicium. Résistant à la pluie, il réfléchit une partie des rayons du soleil et limite ainsi l’échauffement du tronc.

Peindre à la main

La technique est également utilisée à Genève. Sur le site d'Interroge, service de renseignement des bibliothécaires de Genève, on peut lire la question d'un curieux. Il se demande déjà, en 2024, pourquoi les arbres ont le tronc peint en blanc.

Le Service des espaces verts explique que ce revêtement opaque et biodégradable se délave progressivement, ce qui permet aux jeunes arbres à l’écorce fine de s’habituer peu à peu au soleil. Les services d'Interroge ajoutent que la peinture doit être appliquée à la main. Face aux canicules répétées, La Tour-de-Peilz réfléchit désormais à étendre cette protection à d’autres arbres fragiles de la commune.

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