Alors que la Suisse subit à nouveau des températures dépassant les 30 degrés, nos organismes luttent pour compenser. Voici quelques conséquences de la chaleur que vous pourriez reconnaître et qui méritent d'être surveillées.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les vagues de chaleur en Suisse affectent particulièrement les personnes vulnérables comme les enfants, les aînés et les malades chroniques. Les autorités recommandent de s’hydrater, éviter les sorties aux heures chaudes et privilégier l’ombre.

La chaleur peut entraîner des symptômes comme perte d’appétit, troubles digestifs et confusion mentale. Des études montrent que les températures élevées diminuent les capacités cognitives et augmentent l’irritabilité.

Selon l’Hôpital universitaire de Zurich, les maladies diarrhéiques augmentent avec la chaleur, et l’OMS conseille de manger des repas légers et fréquents.

Oui, il fait chaud. Et on le sait: il est contre-productif de ressasser ce fait, puisque l'agacement provoqué par la répétition d'une information anxiogène n'a pour seul effet possible de nous réchauffer davantage. Or, au bout de deux phases caniculaires et plusieurs jours suffocants d'affilée, vous aurez peut-être remarqué que votre corps commence à présenter certains symptômes désagréables.

On ne parle évidemment pas des signaux d'alerte d'une déshydratation ou d'un coup de chaleur (vertiges, évanouissements, nausées, faiblesse, maux de tête, crampes, respiration rapide, battements cardiaques élevés, soif extrême, urine de couleur jaune foncé ou absente) qui requièrent une consultation immédiate. Cet article évoquera plutôt des éventuels désagréments liés aux efforts de l'organisme pour compenser, face à la chaleur. Et qui, même s'ils ne constituent pas forcément des urgences médicales, méritent quand même notre attention.

Une thermorégulation limitée chez les personnes vulnérables

«Le corps humain reste à une température stable d’environ 37°C, qu’il fasse chaud ou froid, précise notamment l'Office du médecin cantonal vaudois dans son Plan canicule. Cette température corporelle correspond aux conditions optimales pour le bon fonctionnement de l’organisme.»

La thermorégulation, soit la capacité du corps à maintenir cette température constante, est toutefois limitée chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques ou prenant des médicaments. Il est donc crucial, pour ces catégories de personnes, de bien s'hydrater, de rester à l'ombre et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Des conseils spécifiques sont donnés par les autorités, afin d'aider les populations vulnérables à se protéger de la chaleur.

Cela dit, toute personne peut être concernée par certains effets de la chaleur, et certains symptômes, même légers et un peu étranges, méritent d'être surveillés de près.

Une soudaine perte d'appétit

Selon l'American heart association, l'une des réactions les plus subtiles du corps, face à la canicule, est la perte d'appétit que peuvent ressentir certaines personnes. De larges études plutôt anciennes avaient déjà démontré que l'organisme tente effectivement de conserver un maximum d'énergie en réduisant ses activités digestives, comme le stockage des aliments.

L'Université de Bristol ajoute par ailleurs que, par cettre stratégie, l'organisme cherche simplement à éviter la surchauffe: «Après un repas, le sang est normalement acheminé vers l'intestin, où il sert à la digestion, à l'absorption et au transport des nutriments, peut-on lire dans un rapport publié en juin 2026. Mais durant les phases caniculaires, l'organisme cherche à évacuer la chaleur, et non à la conserver. La digestion alourdit également la charge de travail, car l'absorption, le transport et le stockage des nutriments consomment tous de l'énergie et génèrent de la chaleur.»

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille ainsi de préconiser des petits repas faciles à digérer, frais, et plus fréquents, afin de maintenir suffisamment d'énergie tout au long de la journée.

Des troubles digestifs liés au stress

D'après les informations de l'Hôpital universaitre de Zurich (USZ), les épisodes de diarrhées peuvent augmenter de manière drastique, durant les phases de canicule. «Il s’agit souvent de maladies diarrhéiques infectieuses, précisait le Dr. Gerhard Rogler, directeur de la clinique de gastro-entérologie et d'hépatologie, dans une publication. Des bactéries telles que Salmonella ou Campylobacter se développent généralement à 37 degrés. Plus la température extérieure se rapproche de cette valeur, plus elles se développent facilement.» Sans oublier que la déshydratation peut aussi conduire à ce genre de troubles digestifs, dans la mesure où le corps est soumis à un stress important, lorsqu'il fait très chaud.

Si vous souffrez de diarrhées importantes et fréquentes, il est important de consulter, tout en restant bien hydraté, afin de compenser ces pertes en eau supplémentaires.

Une certaine confusion mentale

En 2018, la prestigieuse université Harvard déplorait que ses étudiants peinaient à se concentrer, durant leurs révisions, en période de canicule. En 2022, une étude chinoise parvenait à la même conclusion, soulignant que les performances cognitives commençaient à diminuer dès que les températures oscillaient entre 24 et 28 degrés.

«Les températures élevées affectent surtout les fonctions cognitives telles que l'attention soutenue, la mémoire de travail (soit capacité à retenir de courtes informations ou procédures), le contrôle des réactions (soit la capacité à résister à des envies, comme celle de consulter son téléphone) et la prise de décision, notait l'American brain foundation, début juillet. Ces symptômes s'expliquent en partie par le fait que le cerveau est mobilisé pour maintenir la température corporelle, et en partie par d'autres facteurs.» Parmi ceux-ci figurent notamment le manque de sommeil, la frustration causée par l'inconfort et le stress thermique, sans oublier la compensation du corps, qui tente de maintenir les organes et le cerveau au frais.

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Plus d'impulsivité et d'irritabilité

Puisque le contrôle des réactions est endigué par la chaleur, il ne semble pas étonnant que certaines personnes se montrent plus irritables, face à canicule. Une étude australienne publiée en 2024 suggérait notamment que les températures élevées (et surtout les nuits tropicales) sont susceptibles d'augmenter temporairement l'impatience, tout en favorisant l'abandon soudain des choix rationnels.

De plus, le «Guardian» soulignait récemment que certaines personnes peuvent devenir plus agressives lorsque les journées chaudes se prolongent, menant à une augmentation des accidents de la route: puisque le corps subit un stress thermique, il se sent menacé et réduit ainsi notre tolérance aux facteurs externes. «Si votre corps ne fournissait pas un effort intense et que votre fréquence cardiaque était plus basse dans cette même situation, vous vous contenteriez peut-être de lever les yeux au ciel et de considérer cela comme un simple manque de politesse, sans ressentir la même irritation», note la Dre Kim Meidenbauer, professeure assistante en psychologie à l'Université de Washington, auprès du média britannique.

Des urines moins importantes

Rappelons qu'en l'absence d'urines, si elles se rarifient drastiquement ou que vous constatez une couleur très foncée, il est impératif de consulter rapidement un médecin, qui vous aidera à traiter une éventuelle déshydratation. Mais même en-dehors de ce contexte, il se peut que la canicule diminue simplement le volume de vos urines.

Ainsi que l'affirme une vidéo explicative de l'Université de Nottingham, lorsque l'organisme affronte de fortes chaleurs, il perd de l'eau via la transpiration: «Cela déclenche la libération d'une hormone antidiurétique dans le sang, peut-on lire. Celle-ci agit sur les cellules du tubule distal et du canal collecteur pour augmenter la réabsorption d'eau, réduisant ainsi la quantité excrétée. Vous remarquerez peut-être que par temps chaud, vous ne produisez que de faibles volumes d'urine, car l'organisme s'efforce de conserver l'eau.»

Ce point souligne, une fois de plus, l'importance de s'hydrater suffisamment durant les périodes de canicule... et même quelques jours après le retour des températures normales, pour esquiver l'effet «retard» des fortes chaleurs.