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Danger maximal en Valais
Alerte de degré 5 pour incendies de forêt dans plusieurs régions du pays

Alors que la canicule se poursuit, le risque d'incendies de forêt atteint désormais son niveau maximal dans plusieurs régions du pays. MétéoSuisse a déclenché un avertissement de degré 5 – le plus avancé – pour une partie du Valais et des Grisons.
Publié: 16:36 heures
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Dernière mise à jour: 16:38 heures
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MétéoSuisse a dérété une alerte maximale pour incendies de forêt dans une partie du Valais et des Grisons
Photo: Capture d'écran/@meteosuisse.ch
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Natalie Zumkeller

La carte des dangers en Suisse était déjà largement colorée en rouge depuis la semaine dernière. Avec la persistance de la chaleur et de la sécheresse, elle vire désormais au rouge foncé. Le degré de danger 5 a été décrété dans plusieurs régions du Valais, notamment autour de Sion, Zermatt et Brigue. Il en va de même dans plusieurs parties des Grisons, notamment autour de Coire et de la Basse-Surselva.

Interdiction totale de faire du feu

Dans le reste du pays, le risque est évalué au niveau 4 ou 3. Seules quelques zones des Grisons affichent encore un niveau 2 (danger modéré). Une interdiction de faire du feu est par ailleurs en vigueur dans les 26 cantons suisses ainsi qu'au Liechtenstein.

Un léger répit est attendu à partir de vendredi, avec des températures qui devraient repasser sous la barre des 30°C. Les premières précipitations pourraient toutefois faire leur retour ce mardi déjà.

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