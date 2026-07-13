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Des orages menacent
La vague de chaleur arrive bientôt à son terme, mais pas pour longtemps

Avec des températures pouvant atteindre 34 degrés, la journée de lundi s'annonce caniculaire. Le risque d'orages va augmenter, alors que le mercure va baisser en fin de semaine.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Mardi, le temps restera étouffant. L'après-midi, des nuages se formeront, pouvant donner lieu à des orages isolés en fin de journée.
Photo: MétéoSuisse
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Gina Grace Zurbrügg

Il fait encore très chaud en Suisse ce lundi. Mais, alors que Genève et Sion devraient enregistrer les températures les plus élevées du pays (jusqu’à 34 degrés), la situation sera bien différente en montagne, où soufflera un vent du nord-ouest faible à modéré. 

L’après-midi, des averses et des orages sont à prévoir. Selon MétéoSuisse, la limite du zéro degré se situera à environ 4400 mètres. A la Pointe Dufour, il pourrait ainsi tomber entre 3 et 5 millimètres de neige fraîche.

Baisse des températures temporaire

Mardi, le temps restera majoritairement ensoleillé, avec une chaleur étouffante. Dans la matinée, des nappes de nuages élevés traverseront le pays, puis des nuages convectifs se formeront au-dessus des montagnes. En fin de journée, des averses ou des orages isolés sont possibles. Le mercure pourra grimper jusqu’à 33 degrés. 

Puis les choses s'amélioreront progressivement. «Durant la deuxième partie de la semaine, les températures redescendront en dessous de 30 degrés, voire même en dessous de 25 à l'est du pays», explique le météorologue Roger Perret à Blick.

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Mais le risque d’orages va fortement augmenter: «Le rayonnement solaire entraîne des courants ascendants plus puissants, ce qui accroît la probabilité d’orages. Mais ça ne veut pas dire que, dans les jours à venir, les orages se formeront uniquement en fin d’après-midi et en montagne. Il y en aura aussi, de manière sporadique, pendant la nuit et en matinée. Et en plaine également.»

Un week-end agréable

Jeudi, le temps restera majoritairement ensoleillé. Dans l’après-midi, des nuages convectifs se formeront à nouveau au-dessus des montagnes. Dans la soirée, des averses ou des orages isolés seront possibles. Les températures maximales dépasseront tout juste les 30 degrés. Le météorologue ne s’attend toutefois pas à de violentes intempéries: «Les orages peuvent être violents en soi, mais il n’y aura probablement pas d’orages extrêmes.»

«De vendredi et jusqu’au début de la semaine prochaine, les températures maximales se situeront entre 23 et 27 degrés environ», poursuit l'expert. Soit bien moins que ce que nous affrontons ces jours. La forte chaleur va donc progressivement s’atténuer, laissant place à «une chaleur humide dans un premier temps, puis une chaleur moite.» Un nouvel anticyclone s’installera dès le début de la semaine prochaine.

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