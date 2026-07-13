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Jusqu'à 40 degrés aux HUG
La canicule fait suffoquer les patients et le personnel des hôpitaux romands

Les hôpitaux romands peinent à gérer la canicule. Au CHUV et aux HUG, des températures dépassant les 30 °C compliquent la prise en charge, malgré des plans d'urgence pour protéger patients et soignants.
Publié: 11:47 heures
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Au CHUV, les syndicats SSP-Vaud signalent des chambres approchant les 30 °C, voire davantage dans certains services.
Photo: KEYSTONE
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Les épisodes de canicule mettent en lumière les limites des infrastructures hospitalières romandes, où patients et soignants doivent parfois composer avec des températures élevées, rapporte le quotidien «24 heures». Au CHUV comme aux HUG, les bâtiments les plus anciens sont les plus touchés, malgré les mesures mises en place pour atténuer les effets de la chaleur.

Au CHUV, des proches de patients et les syndicats SSP-Vaud signalent des chambres approchant les 30 °C, voire davantage dans certains services. Cette situation affecte particulièrement les personnes hospitalisées en soins palliatifs ou placées à l'isolement. L'hôpital indique toutefois que la majorité de ses bâtiments est équipée de systèmes de rafraîchissement et qu'un plan canicule prévoit notamment des ventilateurs, des boissons isotoniques et une multitude d'espaces tempérés.

Jusqu'à 40 degrés au HUG

A Genève, les syndicats SSP et SIT tirent également la sonnette d'alarme après avoir relevé plus de 30 °C dans certaines chambres des HUG et jusqu'à 40 °C dans une cafétéria. L'établissement reconnaît que la plupart des chambres ne sont pas climatisées en raison de l'ancienneté des bâtiments, mais assure disposer d'un plan spécial canicule, avec à la clé un hydratation facilitée, des repas adaptés, des ventilateurs mis à disposition des patients et des fenêtres ouvertes durant la nuit.

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D'autres hôpitaux romands, comme les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) ou l'Hôpital du Valais, misent aussi sur des solutions de rafraîchissement ciblées pour faire face aux fortes chaleurs. Si la climatisation semble davantage répandue en Valais, les conditions demeurent plus difficiles dans les bâtiments les plus anciens. 

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