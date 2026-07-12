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Inquiétudes pour les pommes de terre
La vague de chaleur menace les récoltes et fait craindre une envolée des prix

Après la canicule de juin, l'inquiétude gagne les agriculteurs suisses. Les récoltes s'annoncent mauvaises et des pénuries pourraient faire grimper les prix en magasin. Le fabricant de chips Zweifel s'est, lui, déjà résolu à importer des pommes de terre de l'étranger.
Publié: il y a 40 minutes
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Chaleur et sécheresse mettent les champs à rude épreuve.
Photo: Keystone
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Bernadette Hogg

La Suisse enchaîne les épisodes caniculaires. Au mois de juin dernier déjà, des températures records avaient mis le pays à rude épreuve, avec un pic à 39 degrés (!) enregistré du côté de Bâle. Aujourd'hui, cette première vague de chaleur pèse encore lourdement sur le secteur agricole, et les producteurs s'inquiètent déjà pour les récoltes à venir.

Les difficultés rencontrées dans les champs pourraient en outre se répercuter rapidement sur le portefeuille des consommateurs. Les cultures maraîchères de plein champ – en particulier les salades, les choux-fleurs, les brocolis et les fenouils – sont les premières à souffrir des températures exceptionnellement élevées, explique une porte-parole de Coop interrogée par Blick. Selon elle, les effets de la canicule devraient se traduire par une hausse des prix au cours des prochaines semaines.

«Situation tendue» pour les pommes de terre

Les pommes de terre suisses suscitent elles aussi de vives inquiétudes. Comme le rapportait la «Basler Zeitung», certains agriculteurs redoutent déjà de mauvaises récoltes. Une crainte partagée par Migros. «La situation est actuellement tendue», reconnaît une porte-parole du distributeur auprès de Blick. Elle nuance toutefois ce constat en précisant qu'il sera impossible d'évaluer avec précision la qualité de la récolte avant les mois d'août ou de septembre. Un élément joue toutefois en faveur des producteurs: le mildiou et les autres maladies fongiques sont restés relativement limités jusqu'à présent.

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Coop et Migros assurent privilégier autant que possible les pommes de terre d'origine suisse. Mais si la récolte venait à être compromise par la chaleur, ils devraient accroître leurs importations pour répondre à la demande, précisent les deux géants.

Le fabricant suisse de chips Zweifel est confronté au même défi. L'entreprise historique, basée à Spreitenbach (Argovie), rappelle sur son site internet que le caractère local de ses matières premières constitue depuis toujours une priorité. «Chaque fois que cela est possible, nous transformons des pommes de terre suisses dans notre usine», souligne-t-elle.

Un rythme difficile à suivre durant l'été

Cet engagement devient toutefois particulièrement difficile à tenir durant l'été. La saison chaude correspond au pic de consommation des chips, incontournables des grillades et des repas en plein air. Et cette année, les ventes sont même plus élevées qu'à l'accoutumée, du fait de la Coupe du monde de football, qui pousse les consommateurs à faire le plein de snacks pour suivre les matches.

À tel point que le célèbre fabricant ne peut plus produire l'intégralité de ses chips avec des pommes de terre suisses. Même durant les années sans Coupe du monde, Zweifel doit régulièrement recourir à des importations, explique une porte-parole de l'entreprise. «En raison des mauvaises récoltes liées aux conditions météorologiques ou d'un manque de volumes, nous devons importer en moyenne environ 10% des pommes de terre dont nous avons besoin.»

Cette proportion pourrait une nouvelle fois être atteinte cette année. «La demande était déjà très forte pendant la Coupe du monde de football et nous anticipons qu'elle restera soutenue au second semestre», indique la porte-parole. «A ce stade, il existe un risque que les volumes disponibles de pommes de terre suisses ne suffisent pas à couvrir l'ensemble de nos besoins.»

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