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Conséquence de la canicule
Record de noyades en juin en Allemagne depuis 2003

L'Allemagne a enregistré 99 noyades en juin 2026, un record depuis la canicule de 2003. Une vague de chaleur avec des températures atteignant 41,7°C est à l'origine de cette hausse dramatique.
Publié: 11:34 heures
Parmi les personnes mortes de noyade dont l'âge est connu, 35 avaient plus de 50 ans. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch

L'Allemagne a compté 99 décès par noyade au mois de juin en raison des fortes chaleurs, un record depuis la canicule de 2003, d'après des chiffres officiels. Le pays n'avait «pas enregistré autant de noyades depuis juin 2003, lors de la canicule, avec 107 décès», a déclaré la fédération allemande de sauvetage en mer (DLRG) dans un communiqué dimanche.

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La vague de chaleur qui a balayé l'Europe en juin a atteint un pic pendant quatre jours en Allemagne avec plusieurs records historiques de températures enregistrés localement, jusqu'à 41,7°C. Elle a entraîné des incendies de forêts, des perturbations sur les réseaux ferroviaires ainsi qu'une hausse de la mortalité.

90% d'hommes

Parmi les personnes mortes de noyade dont l'âge est connu, 35 avaient plus de 50 ans, détaille le communiqué. Cependant, la majorité des victimes étaient jeunes: 40 avaient moins de 30 ans. Plus de 90% d'entre eux étaient des hommes. «Ce sont surtout les hommes qui prennent trop de risques et sous-estiment les dangers. Ils entrent aussi plus souvent dans l'eau sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues», explique Ute Vogt, présidente de la DLRG.

La plupart des accidents mortels de baignade sont survenus dans des lacs et des rivières. Parmi les risques, la fédération cite les courants, les différences de température lorsque les personnes sautent à l'eau, l'incapacité à nager, et le fait de sauter dans une eau trop peu profonde.

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