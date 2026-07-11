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Trois terrains de football
200 ares d'un champ de chaume partent en fumée à Deitingen

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans un champ de chaume à Deitingen (SO), détruisant 200 ares, soit trois terrains de football. Les pompiers ont maîtrisé les flammes rapidement, aucun blessé n'est à déplorer.
Publié: il y a 9 minutes
Un champ fauché depuis peu a pris feu vendredi après-midi à Deitingen (SO). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un champ fauché depuis peu a pris feu vendredi après-midi à Deitingen (SO). La rapide intervention des pompiers locaux a permis de contenir l'incendie dans des proportions inférieures à 200 ares, soit l'équivalent de quelque trois terrains de football.

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Ce champ de chaume a pris feu pendant des travaux agricoles et le feu s'est propagé sous l'effet du vent, a indiqué la police soleuroise samedi dans un communiqué. Personne n'a été blessé. A l'arrivée de la patrouille de police, les pompiers de Deitingen étaient déjà sur place et ont réussi à maîtriser le feu, ajoute la police.

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