DE
FR

Intervention à Genève
Un incendie ravage des arbres et un bâtiment au Jardin Anglais

Un feu a pris à l'aube ce samedi 11 juillet dans la végétation du Jardin Anglais à Genève avant de se propager à un local technique. Le sinistre a été rapidement maîtrisé et n'a fait aucun blessé.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
L'incendie s'est déclaré à l'aube ce samedi 11 juillet au Jardin Anglais.
Photo: Instagram/_gvastreetlens_
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Un incendie s’est déclaré ce samedi 11 juillet au matin au Jardin Anglais, à Genève, à la hauteur du quai Gustave-Ador 1. Les services de secours ont été alertés à 5h34. Selon le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, commandant adjoint du Service d’incendie et de secours (SIS), le feu a démarré dans des broussailles de bambous avant de monter dans les arbres et de se propager à un bâtiment voisin, anciennement dévolu au service d'amarrage et actuellement utilisé par les Mouettes genevoises. L'imposant dégagement de fumée a généré de nombreux appels d'urgence, précise la «Tribune de Genève».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et cinq véhicules, appuyés par la police cantonale et deux ambulances. Le sinistre a été contrôlé à 6h10 grâce au déploiement de trois lances. Les équipes ont ensuite inspecté le sous-sol du bâtiment pour exclure toute propagation. La végétation périphérique a été détruite, quatre à cinq pins ont été sévèrement endommagés et certains ont dû être abattus. Aucun blessé n'est à déplorer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus