Un feu a pris à l'aube ce samedi 11 juillet dans la végétation du Jardin Anglais à Genève avant de se propager à un local technique. Le sinistre a été rapidement maîtrisé et n'a fait aucun blessé.

Un incendie ravage des arbres et un bâtiment au Jardin Anglais

Un incendie ravage des arbres et un bâtiment au Jardin Anglais

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un incendie s’est déclaré ce samedi 11 juillet au matin au Jardin Anglais, à Genève, à la hauteur du quai Gustave-Ador 1. Les services de secours ont été alertés à 5h34. Selon le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, commandant adjoint du Service d’incendie et de secours (SIS), le feu a démarré dans des broussailles de bambous avant de monter dans les arbres et de se propager à un bâtiment voisin, anciennement dévolu au service d'amarrage et actuellement utilisé par les Mouettes genevoises. L'imposant dégagement de fumée a généré de nombreux appels d'urgence, précise la «Tribune de Genève».

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L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et cinq véhicules, appuyés par la police cantonale et deux ambulances. Le sinistre a été contrôlé à 6h10 grâce au déploiement de trois lances. Les équipes ont ensuite inspecté le sous-sol du bâtiment pour exclure toute propagation. La végétation périphérique a été détruite, quatre à cinq pins ont été sévèrement endommagés et certains ont dû être abattus. Aucun blessé n'est à déplorer.