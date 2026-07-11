Un incendie s’est déclaré ce samedi 11 juillet au matin au Jardin Anglais, à Genève, à la hauteur du quai Gustave-Ador 1. Les services de secours ont été alertés à 5h34. Selon le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, commandant adjoint du Service d’incendie et de secours (SIS), le feu a démarré dans des broussailles de bambous avant de monter dans les arbres et de se propager à un bâtiment voisin, anciennement dévolu au service d'amarrage et actuellement utilisé par les Mouettes genevoises. L'imposant dégagement de fumée a généré de nombreux appels d'urgence, précise la «Tribune de Genève».
L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et cinq véhicules, appuyés par la police cantonale et deux ambulances. Le sinistre a été contrôlé à 6h10 grâce au déploiement de trois lances. Les équipes ont ensuite inspecté le sous-sol du bâtiment pour exclure toute propagation. La végétation périphérique a été détruite, quatre à cinq pins ont été sévèrement endommagés et certains ont dû être abattus. Aucun blessé n'est à déplorer.