Un feu de forêt s'est déclaré vendredi soir près de Brissago (TI), selon Alertswiss. Bien que l'incendie soit jugé mineur, MétéoSuisse rappelle que le Tessin fait face à un risque élevé de feux de forêt.

Un feu de forêt s'est déclaré vendredi soir près de Brissago

Un feu de forêt s'est déclaré vendredi soir près de Brissago

ATS Agence télégraphique suisse

Un feu de forêt s'est déclaré vendredi soir près de Brissago (TI), a annoncé la plateforme d'alerte suisse Alertswiss. «L'incendie n'est pas important», a déclaré un porte-parole de la police cantonale du Tessin, interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS.

Il n'y a pas de danger et la population n'a pas besoin de prendre de mesures particulières, précise Alertswiss. La plateforme recommande toutefois de fermer les fenêtres et les portes, ainsi que de mettre hors tension les systèmes de ventilation et de climatisation. Il est également conseillé d'éviter la zone concernée et d'informer les voisins.

Le Tessin est actuellement exposé à un risque élevé d'incendie de forêt, indique le site en ligne de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Une interdiction de faire du feu est en vigueur dans le canton.