La France reste sous une canicule extrême ce 9 juillet, avec 72 départements en vigilance orange et des feux de forêt ravageant 3'000 hectares près de Die, dans la Drôme.

AFP Agence France-Presse

Multiplication des feux de forêt, températures au plus haut, habitudes de vie chamboulées: la France, épinglée par le Haut conseil pour le climat pour ses politiques «insuffisantes», demeure sous la canicule jeudi, qui devrait persister jusqu'au 14 juillet. Au total, 72 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule, soit cinq de plus que mercredi. Et la frange nord-est du pays va être rattrapée par les fortes chaleurs, prévient Météo France. Il s'agit du troisième épisode caniculaire en moins de deux mois.

Alors que des records ont été battus mercredi, avec plus de 40°C à Marseille, la nuit qui a suivi n'a pas toujours été synonyme de répit. Elle «a été exceptionnellement chaude en vallée du Rhône et près de la Méditerranée», relève Météo France sur son site, pointant des «des valeurs inédites, tous mois confondus», notamment 30°C au Cap Béar (Pyrénées-Orientales) ou 27°C à Nîmes.

Report de compétitions demandé

Dans l'après-midi, les températures seront «souvent comprises entre 35 et 39°C, jusqu'à 40-41°C près des côtes du Languedoc-Roussillon», et «entre 32 et 36°C» de températures maximales au nord et à l'est, selon les prévisions. «La canicule devrait persister jusqu'à mardi 14 juillet au moins», estime Météo France. Comme Josy Rongione, 82 ans, il vaut donc mieux se lever tôt pour bouger les jambes : «marcher une ou deux fois par semaine sur les bords du Rhône», à Lyon, «c'est agréable, ça permet de ne pas être confiné en permanence».

Léo, 27 ans, a appris à se lever plus tôt. «De toute façon la chaleur coupe la possibilité» de grasse matinée, constate-t-il en promenant son chien dans le petit vent matinal lyonnais. «Je trouve qu'on s'habitue», avance-t-il, ajoutant rapidement que «le plus dur, c'est quand il n'y a pas d'air». Mais il reconnait qu'"il y a un côté angoissant quand on se rappelle les précédentes vagues de chaleur» et la «crainte que ça dure».

Dans cette chaleur, l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) a réclamé «l'annulation immédiate ou le report des compétitions sportives exigeantes prévues en extérieur» partout en France, afin de préserver le système de soins. C'est dans ce contexte tendu que le Haut conseil pour le climat a alerté jeudi la France sur ses politiques «insuffisantes», aussi bien sur la décarbonation que l'adaptation, et presse le pays à «changer d'échelle» pour faire face aux impacts «dangereux» du changement climatique.

Sécheresse et incendie

Preuve immédiate de l'état de sécheresse des terrains, le front des incendies reste actif, alimenté aussi par le vent qui ne faiblit pas. Au-dessus de Die (Drôme), dans une zone escarpée difficile d'accès, le feu qui a démarré le 2 juillet a légèrement progressé dans la nuit, passant de 2800 à 3000 hectares parcourus. Le département de l'Indre fait quant à lui face à l'un des «plus grands incendies» de son histoire, selon la préfète, avec 700 hectares détruits.

«Plus de 325 départs de feu ont été recensés sur l'ensemble du territoire» pour la journée de mercredi, a souligné Laurent Nuñez sur X. Le ministre de l'Intérieur appelle à la «solidarité» des employeurs pour libérer les sapeurs-pompiers volontaires et faciliter leur mobilisation. Alors que la température la plus élevée de France mercredi dans l'Hérault, dans le village de Moulès-et-Baucels, avec 43°C, le département a connu «30 départs de feu par jour» depuis samedi, selon la préfète Chantal Mauchet. Un feu en cours à Carlencas-et-Levas a déjà parcouru 400 hectares.

En revanche «la situation du feu s'améliore de jour en jour» dans les Pyrénées-Orientales, a indiqué jeudi la préfecture, où les habitants de neuf communes évacuées pourront réintégrer leurs logements à partir de 18H00. Les alertes à la sécheresse se multiplient dans les départements, où des restrictions de l'usage de l'eau sont mises en place. Jeudi, le préfet du Rhône a émis l'alerte pour l'ensemble des cours d'eau du département, et fortement restreint les possibilités d'arrosage, d'irrigation de cultures hors maraîchage, ou encore de lavage de voitures ou de façades.

Préventivement, deux villages de Côte-d'Or qui partagent leur ressource en eau, Quincy-le-Vicomte et Quincerot, ont décidé d'acheminer par citerne de l'eau potable «car le réservoir était passé en dessous des 50% de sa capacité», explique la mairie de Quincy.