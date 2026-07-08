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175 décès supplémentaires
La canicule de juin a entraîné une surmortalité chez les plus âgés

La canicule de fin juin a causé une hausse de la mortalité en Suisse. Entre le 22 et le 28 juin, 1278 décès de plus de 65 ans ont été recensés, soit 175 de plus que prévu.
Publié: 13:17 heures
Selon les estimations de Swiss TPH, environ 500 décès liés à la chaleur sont enregistrés chaque été en Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La vague de chaleur de fin juin devrait avoir coûté la vie à de nombreuses personnes âgées en Suisse. Le taux de mortalité pour les plus de 65 ans était supérieur aux projections pour la semaine du 22 au 28 juin, selon les chiffres de la Confédération.

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Au total, 1278 personnes de plus de 65 ans sont décédées durant cette période, indiquent les chiffres hebdomadaires de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les statistiques prévoyaient 1104 décès, soit 175 de moins.

La dernière vague de même ampleur remonte à l'été 2015. Celui-ci a été le deuxième plus chaud depuis le début des mesures. Le nombre de morts est aussi similaire à une vague de grippe moyenne à forte.

La chaleur comme cause de décès

La chaleur n’est généralement pas recensée comme cause spécifique de décès, à l’instar de nombreux autres facteurs de risque. Le nombre de personnes touchées peut toutefois être recensé statistiquement. L’Institut suisse de médecine tropicale et de santé publique (Swiss TPH), qui observe la mortalité liée à la chaleur pour le compte de la Confédération, recoupe à cette fin les décès déclarés avec les températures journalières mesurées.

Selon les estimations de l’institut, environ 500 décès liés à la chaleur ont été enregistrés chaque été en Suisse au cours des dernières années. Au cours de l’été record de 2003, le Swiss TPH a recensé environ 1400 décès supplémentaires; en 2015, ce chiffre s’élevait à 747. Selon les chercheurs, le fait que ces chiffres aient baissé depuis lors, comme l’indiquent les derniers rapports, suggère que les récentes mesures d’adaptation portent leurs fruits.

Fin juin, les conséquences de la canicule sur la santé se sont également fait sentir dans certains hôpitaux. L’hôpital universitaire de Zurich et les services d’urgence du Tessin, en particulier, ont constaté une nette augmentation du nombre de patients victimes de la canicule, comme l’a révélé une enquête menée par l’agence de presse Keystone-ATS.

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