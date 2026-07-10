DE
FR

600 hectares détruits
Alerte déclenchée en Valais à cause d'un incendie ravageur à la frontière

Un incendie ravage depuis neuf jours la frontière franco-italienne près de Gondo (VS), détruisant plus de 600 hectares de forêt. Alertswiss a émis une alerte à la population du Simplon en raison de la fumée visible.
Publié: il y a 12 minutes
L'incendie dure depuis presque dix jours. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un feu fait rage depuis neuf jours à la frontière franco-italienne près de Gondo (VS). Plus de 600 hectares de forêt ont déjà été brûlés. Vendredi Alertswiss a émis une alerte pour la population suisse de la région du Simplon où la fumée de l'incendie est déjà visible.

Le système d'alerte de la Confédération demande de fermer les fenêtres et les portes et d'éteindre les climatiseurs en raison du fort dégagement de fumée. Parallèlement, il est recommandé aux personnes de ne pas se rendre dans la zone touchée.

Vallée évacuée en Italie

Le feu s'est déclaré à Cuzzago dans la vallée d'Ossola en Italie, à 40 kilomètres de Gondo. Selon les informations du «Walliser Bote», en l’espace de neuf jours, l’incendie s’est considérablement propagé. Environ 600 hectares de forêt étaient déjà touchés jeudi soir. Cela correspond à six fois la superficie de l’incendie de forêt qui s’était déclaré au-dessus de Bitsch en 2023.

Sur le même sujet
Plus de 5000 personnes piégées par un incendie en Savoie
Route fermée tout le week-end
Plus de 5000 personnes piégées par un incendie en Savoie
Un feu de forêt fait au moins 11 morts près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne
«Journée tragique»
Un feu de forêt ravage le sud de l'Espagne et fait plusieurs morts

Les autorités italiennes ont ordonné l'évacuation d'une partie de la vallée. Jeudi soir, un hélicoptère de lutte contre les incendies et plusieurs avions bombardiers d'eau sont arrivés en renfort.

En raison du terrain accidenté de la vallée de l’Ossola, densément boisée, il n’a pratiquement pas été possible jusqu’à présent de déployer des équipes au sol. Celles-ci sont chargées de protéger quelques refuges de montagne isolés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus