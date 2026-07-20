Longtemps associé aux jours de pluie, le parapluie s’impose désormais comme un allié contre la chaleur. Les modèles anti-UV séduisent de nombreux Suisses et voient leurs ventes exploser.

Face à la canicule, ces nouveaux parapluies anti-UV s'arrachent en Suisse

Face à la canicule, ces nouveaux parapluies anti-UV s'arrachent en Suisse

Moritz Meister

Le soleil tape fort, la lumière éblouit et l’asphalte semble onduler sous l’effet de la chaleur. Lorsqu’on marche dehors en pleine canicule, le réflexe est toujours le même: chercher un peu d'air frais et se réfugier à l’ombre. Mais depuis quelques temps, une nouvelle scène se répète dans les rues. Au milieu des passants en sueur, un léger «clic» se fait entendre et un parapluie s’ouvre en plein soleil.

En Asie, se protéger du soleil avec un parapluie est une habitude bien ancrée. En Europe et en Suisse, en revanche, les modèles dotés d’une protection UV intégrée commencent à se répandre, portés par les épisodes de chaleur de plus en plus fréquents.

Hausse des demandes

«La tendance des parapluies avec protection UV est une évolution que nous observons depuis environ cinq ans déjà», explique Monica Kuster, directrice générale du fabricant Ambra UV Protection. La marque Knirps constate elle aussi un changement dans les habitudes des consommateurs suisses. «La demande pour les modèles Knirps Heatshield ne cesse d’augmenter depuis leur lancement en 2021», indique Andrea Strotz, codirectrice de Strotz AG, qui fabrique les parapluies Knirps.

Ce qui pouvait encore susciter des regards étonnés il y a quelques années apparaît aujourd’hui comme une solution simple face à la chaleur. Leur efficacité repose sur un détail technique important: un parapluie classique ne protège pas de la même manière. Il fournit certes de l’ombre, mais sans revêtement anti-UV, une partie du rayonnement solaire traverse le tissu. «Les parapluies Knirps Heatshield offrent non seulement une protection UV avec un indice 50+, mais réduisent aussi la chaleur sous la toile grâce à leur revêtement spécial», explique Andrea Strotz.

Température réduite

L’effet serait perceptible immédiatement. «La température ressentie peut être inférieure de près de 40%.» Cette protection mobile contre le soleil doit aussi permettre de ménager la peau et de limiter les maux de tête liés à l’exposition.

La demande pour ces parapluies anti-UV progressait déjà depuis plusieurs années. Mais avec la hausse des températures, elle a franchi un nouveau cap. Les vagues de chaleur persistantes ont provoqué une véritable ruée vers ces sources d’ombre portatives. «Cette année a pulvérisé tous les records précédents», résume Monica Kuster.

Stock écoulé en 30 jours

Chez Ambra, la demande a été si forte que la quasi-totalité du stock a été écoulée en seulement 30 jours. Cette ruée a même entraîné une décision inhabituelle sur le plan commercial: au lieu de continuer à promouvoir son produit phare, l’entreprise a dû faire marche-arrière. «Afin de garantir notre capacité de livraison, nous avons presque entièrement suspendu nos actions publicitaires.»

Strotz AG confirme également une nette hausse des ventes. «Rien que sur la période de janvier à juin, les chiffres ont triplé par rapport à l’année précédente. Au total, nous avons déjà vendu cette année un nombre à cinq chiffres de parapluies anti-UV.»

Dans les rues de Genève, Berne ou Zurich, le paysage a donc changé. Voir quelqu’un marcher avec un parapluie ne signifie plus forcément qu’un orage menace. Le parapluie anti-UV s’impose peu à peu comme un accessoire utile tant contre la pluie que contre la chaleur. Il risque donc d'y en avoir de plus en plus dans nos rues.