Averses et risque d’orage menacent Paléo dès samedi soir, même si leur trajectoire reste incertaine. Paille, copeaux et suivi météo: le festival se prépare.

Risque d’orage à Paléo: comment éviter de finir les pieds dans la boue

Risque d’orage à Paléo: comment éviter de finir les pieds dans la boue

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le festival Paléo à Nyon pourrait être perturbé par des averses et un risque d'orage dès 21h ce samedi 25 juillet.

Pour limiter les risques liés à la pluie, des matériaux comme le miscanthus et des copeaux de bois sont utilisés pour stabiliser le sol. Les structures techniques sont protégées contre les intempéries et les dangers de la foudre.

Des stationnements de remplacement avec navettes sont prévus en cas de fermeture des parkings habituels.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les bottes en caoutchouc pourraient bien remplacer les sandales sur la Plaine de l’Asse. Ce samedi 25 juillet, après quelques passages nuageux et un mercure qui grimpera jusqu’à 29°C, la situation pourrait se gâter en soirée. Des averses et un risque d’orage sont annoncés à partir de 21h.

Soit au moment où Vanessa Paradis montera sur la Grande Scène, et quelques heures avant le concert de Katy Perry, attendu à 23h40. Reste à savoir si les nuages viseront effectivement la Plaine de l’Asse.

Pas de certitude à ce stade

«C’est une question de trajectoire. Nyon serait en marge de l’orage, mais il faut voir si cela se confirme. A ce stade, impossible d’affirmer quoi que ce soit», indique MétéoSuisse à Blick.

Cette incertitude est habituelle: l’intensité, l’horaire et la localisation exacte d’un orage ne peuvent pas être déterminés plusieurs heures à l’avance. Les alertes locales les plus précises ne sont généralement émises que lorsque la cellule s’est formée, entre 30 et 60 minutes avant son arrivée.

Des météorologues sur le terrain

Paléo travaille depuis plusieurs années avec des météorologues spécialisés dans l’événementiel, présents sur le site durant toute la semaine. Une antenne dédiée permet également de récolter des données directement sur le terrain.

«Nous leur avons transmis toutes nos préoccupations: le vent, la quantité d’eau et les différentes phases de montage et de démontage», explique Stéphane Python, directeur du département des constructions de Paléo.

Durant le festival, ce sont surtout le vent et la pluie qui retiennent l’attention des organisateurs. L’évacuation de Festi’neuch, en juin 2025, reste dans toutes les mémoires. De violentes rafales avaient balayé des barrières et des tentes, contraignant le festival à vider le site en urgence.

«Le délai pour prendre une décision et agir avait été extrêmement court, rappelle Stéphane Python. Nous avons déjà connu des épisodes de vent à Paléo et nous y sommes très attentifs pour assurer la sécurité des festivaliers et des collaborateurs.»

De la paille pour éviter le toboggan

La pluie ne menace pas forcément la tenue des concerts, mais elle peut rapidement transformer le terrain en patinoire boueuse. Une soirée de Paléo rassemble environ 50’000 personnes: au-delà de l’inconfort et des vêtements maculés, les glissades peuvent provoquer chutes, entorses et autres blessures.

Pour limiter les risques, le festival dispose d’une arme secrète: du miscanthus, aussi appelé roseau de Chine, cultivé dans la région.

«Nous le hachons très finement et nous en épandons des quantités folles sur le terrain, explique Stéphane Python. Cela empêche le sol de devenir trop glissant, évite que les spectateurs se salissent trop et permet aux personnes qui travaillent dans les stands de continuer à circuler.»

Copeaux devant la Grande Scène

Devant la Grande Scène, ce sont plutôt des plaquettes et de gros copeaux de bois qui recouvrent le sol. En période sèche, ils sont arrosés afin d’éviter les nuages de poussière. Lorsqu’il pleut, ils absorbent une partie de l’humidité et offrent davantage d’adhérence.

Quant au matériel technique, il est entièrement abrité. Les structures du festival sont également mises à la terre afin de limiter les dangers liés à la foudre. «Ils ont quasi nuls», rassure Stéphane Python.

Une zone inondable près de l’entrée

En cas de très gros orage, un autre risque apparaît: celui d’une inondation près de l’entrée du festival. Cette partie du site se trouve dans une zone reconnue comme inondable et le dispositif actuel d’évacuation de l’eau pourrait ne pas suffire lors de précipitations particulièrement intenses.

«Cela peut arriver tous les trois, quatre ou cinq ans, mais jamais, jusqu’ici, pendant le festival, précise le directeur des constructions. L’eau peut monter jusqu’à un mètre, même s’il suffit ensuite de quelques heures pour qu’elle s’évacue.»

La grêle poserait également un défi particulier. Devant la Grande Scène, des dizaines de milliers de personnes pourraient avoir le réflexe de chercher simultanément un abri sous les structures. Dans une telle situation, mieux vaut suivre les indications des organisateurs et des équipes de sécurité plutôt que de se précipiter.

Que glisser dans son sac?

Avec près de 30°C attendus pendant la journée, inutile de partir directement en combinaison de pêcheur. Une veste imperméable facile à plier est plus adaptée. Des chaussures fermées avec une semelle qui accroche permettront aussi d’éviter quelques glissades. Le parapluie, en revanche, risque surtout de devenir encombrant voire d'éborgner un voisin au milieu de la foule.

Enfin, les automobilistes doivent garder en tête que les parkings habituels de Paléo peuvent fermer en cas d’intempéries. Des stationnements de remplacement sont alors prévus à Nyon et dans les environs, avec des navettes jusqu’au festival.