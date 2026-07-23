Peinant à se remettre d'une rupture douloureuse, Caroline a croisé son ex à Paléo, après plus d'une année de «ghosting». Sur une bande sonore assurée par «The Killers», ils ont réalisé que leur histoire n'était pas terminée.

«On a réalisé qu'on s'aimait encore, en se retrouvant par hasard à Paléo»

«On a réalisé qu'on s'aimait encore, en se retrouvant par hasard à Paléo»

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le Paléo Festival, devenu une véritable ville éphémère avec 50’000 festivaliers quotidiens, a été le théâtre d'une rencontre inoubliable pour Caroline, 33 ans, en 2018 sur la Plaine de l’Asse. Après une rupture difficile et un long silence d’Adrien, son ex, elle accepte de l'y retrouver.

Lors d’un concert des Killers, Adrien lui envoie un message inattendu pour la revoir. Caroline traverse la foule pour le rejoindre, risquant de perdre ses amies, et leurs retrouvailles ravivent leur histoire d'amour.

Leur relation a repris sur la Plaine de l’Asse avant de se terminer quelques années après. Caroline garde un souvenir extraordinaire de cette soirée marquée par des émotions intenses, prouvant que le Paléo peut être un lieu de surprises inattendues.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Chaque été, un territoire un peu particulier émerge au cœur de la Plaine de l’Asse. Pendant six jours, Paléo devient la troisième ville romande, avec ses 50’000 festivaliers quotidiens, ses rues de copeaux, ses bars éphémères et ses scènes électrisées. Cette communauté spontanée, où tout est pensé pour vibrer ensemble, mérite qu’on s’y attarde. Cette année, Blick est allé à la rencontre de ces «habitants», pour récolter leurs histoires, leurs rituels… et parfois, leurs souvenirs les plus inattendus.

Si vous levez les yeux, sur la Plaine de l'Asse, il n'est pas exclu que vous aperceviez un Cupidon légèrement ivre, les ailes fébriles, une bière à la main, et fichant des flèches un peu au hasard, qui résulteront d'amours ou de retrouvailles inattendues. Caroline, 33 ans, en constitue la preuve vivante. En 2018, elle peinait à se remettre d'une rupture «catastrophique» et n'arrivait pas à tourner la page. «J'essayais de recontacter Adrien* pour en discuter et parvenir à clôturer ce chapitre, se souvient-elle. Mais il m'a ghostée pendant plus d'une année. C'était horrible.»

Sentant qu'elle entamait enfin une phase plus sereine, la jeune Romande accepte de se rendre à Paléo avec des copines. «Je savais qu'il travaillait chaque année au festival, mais j'allais mieux, raconte-t-elle. Sans arrière-pensée, je lui ai proposé qu'on se voit. Il m'a aussitôt répondu par la négative. Or, l'alcool aidant, j'ai un peu insisté pour qu'on se retrouve, lui disant qu'il serait bien trop dommage qu'on n'arrive pas à se croiser, après tout ce temps.»

*Nom connu de la rédaction

Sur le refrain de «The Killers»

Toujours sans réponse d'Adrien, Caroline se replonge dans sa soirée et tente d'oublier. Alors que le concert du groupe de rock The Killers s'apprête à commencer, elle se faufile jusqu'aux toilettes. «Mes potes étaient tout devant, précise-t-elle. Je devais donc retraverser toute la foule pour les retrouver, chose que je n'oserais plus faire aujourd'hui: il faut se frayer un passage parmi toutes ces personnes ammassées, énervées qu'on ait le toupet de leur passer devant... Mais je les ai retrouvées dans un moment d'euphorie, alors que le morceau 'Somebody told me' venait de commencer.»

Déjà en pleine effervescence (et «passablement bourrée», admet-elle), Caroline reçoit alors un message devenu complètement inattendu: Adrien a changé d'avis, veut également la revoir et lui propose de se retrouver devant le Club Tent. Les baskets déjà usées par sa précédente traversée, elle s'y rend dès la fin du concert. Et risque, au passage, de perdre à nouveau ses copines.

«C'était comme si le temps n'était jamais passé»

«On a tout de suite renoué, explique-t-elle. J'étais hyper heureuse, c'était comme au premier jour, comme s'il ne s'était rien jamais rien passé de négatif, entre nous. J'ai eu l'impression que tout ce temps n'était jamais pas passé, et même qu'il s'était arrêté. On a réalisé qu'on s'aimait encore.»

Caroline et Adrien discutent, s'embrassent, s'avouent qu'il restait quelque chose à reconstruire ou à reprendre entre eux. Leur histoire a recommencé, pas à pas, grâce à ces retrouvailles inopinées dans l'herbe desséchée de la Plaine de l'Asse. Et bien que cette romance se soit terminée, quelques années après, la jeune Romande décrit un souvenir incroyable. «En termes de niveaux d'émotions, c'était une soirée vraiment extraordinaire», conclut-elle. Alors, si vous vous rendez à Paléo cette semaine, ouvrez bien les yeux: votre passé pourrait y voleter, prêt à prouver que certaines fins ont été écrites trop tôt.