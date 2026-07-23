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Vos meilleures anecdotes de Paléo
Pour son 15ème concert de Bigflo et Oli, elle danse avec eux sur scène

Fan de Bigflo et Oli, une festivalière avait préparé une pancarte pour son 15e concert du duo, à Paléo en 2023. Repérée depuis le premier rang, elle a été invitée à danser avec eux sur la Grande Scène.
Publié: 19:29 heures
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Les amies à leur descente de scène avec leurs pancartes. Elles souhaitent préserver leur anonymat.
Photo: DR
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Chaque été, un territoire un peu particulier émerge au cœur de la Plaine de l’Asse. Pendant six jours, Paléo devient la troisième ville romande, avec ses 50’000 festivaliers quotidiens, ses rues de copeaux, ses bars éphémères et ses scènes électrisées. Cette communauté spontanée, où tout est pensé pour vibrer ensemble, mérite qu’on s’y attarde. Cette année, Blick est allé à la rencontre de ces «habitants», pour récolter leurs histoires, leurs rituels… et parfois, leurs souvenirs les plus inattendus.

Il aura suffi d’une pancarte, de beaucoup de patience et d’un petit signe d’Oli pour transformer un concert en souvenir inoubliable. En 2023, Lisa et ses amies ont eu la chance de rejoindre Bigflo et Oli sur la Grande Scène de Paléo, devant des dizaines de milliers de personnes. 

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A l’époque, la jeune femme s’apprête à voir le duo toulousain pour la 15e fois. Avec ses deux amies – parfois rejointes par une quatrième –, elle se rend régulièrement à leurs concerts. «Nous apprécions leur musique, mais aussi les personnes qu’ils sont», explique-t-elle.

Leur venue à Paléo est particulièrement attendue. Cela fait déjà quelques années que les deux frères ne se sont plus produits sur la Plaine de l’Asse. Pour marquer ce 15e concert, les amies décident donc de préparer une pancarte. Leur objectif est ambitieux: convaincre Bigflo et Oli de les faire monter sur scène durant l’une des chansons festives de leur setlist.

Des heures au premier rang

Le jour du concert, elles arrivent bien avant l’ouverture des portes afin de décrocher une place au premier rang. Il leur faudra ensuite patienter jusqu’au dernier concert de la soirée sur la Grande Scène avant de pouvoir enfin brandir fièrement leurs pancartes.

Très vite, elles comprennent que leur message n’est pas passé inaperçu. «C’est Oli qui les a vues et qui nous a fait un pouce en l’air, se souvient la festivalière. Un peu avant que la chanson en question se lance, Oli a fait signe à leur garde du corps qui nous a fait sortir par dessus la barrière du premier rang pour nous permettre de passer sous la grande scène. D’ailleurs je me rappelle que c’était un sacré labyrinthe! Puis on est arrivées sur le bord de celle-ci.»

La foule vue par les artistes

Lorsque les premières notes de la chanson retentissent, Lisa et ses amies sont invitées à rejoindre Bigflo et Oli sous le eu des projecteurs. Elles dansent avec les deux frères pendant le refrain.

Un moment aussi joyeux qu’intimidant. Habituées à observer leurs artistes préférés depuis la foule, elles découvrent soudain Paléo depuis leur point de vue. «C’était quand même très impressionnant de voir tout le monde depuis la scène», confie la fan.

Toujours ultra fan

Depuis cette soirée, la jeune femme n’a pas cessé de suivre Bigflo et Oli. Elle les a désormais vus plus de 30 fois, soit plus du double qu’au moment de son passage sur scène à Paléo. A force de retrouver les mêmes visages au premier rang, les deux frères ont même fini par reconnaître le groupe d’amies. «Désormais, ils nous reconnaissent à chaque fois dans le public», se réjouit-elle.

Les amies préfèrent toutefois préserver leur anonymat. Sur les images de leur passage sur scène, elles ont choisi de masquer leurs visages. Un peu de mystère, donc, mais un souvenir qu’elles continueront certainement de raconter encore longtemps.

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