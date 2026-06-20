Un dôme de chaleur s’est installé sur l’Europe et menace de persister jusqu’à la fin du mois. Plusieurs records pourraient tomber ces prochains jours.

Vous en avez déjà marre de cette chaleur? Courage, car le pire reste à venir

Vous en avez déjà marre de cette chaleur? Courage, car le pire reste à venir

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Certains l’adorent, d’autres ne la supportent pas. La chaleur a fait son grand retour ces derniers jours, après un début du mois de juin plutôt frais pour la saison. Depuis jeudi, une alerte canicule a même été émise par les autorités.

Des conditions estivales qui tombent à pic, alors que l’été astronomique commence officiellement ce dimanche 21 juin.

Jusqu’à la fin du mois?

Ces conditions sont dues à l’installation d’un puissant anticyclone au-dessus de l’Europe occidentale. Il fait affluer une masse d’air chaud, et parfois humide, sur les Alpes. Une combinaison parfaite pour voir la formation d’orages de chaleur sur les sommets.

La journée de vendredi en a été la preuve parfaite avec la formation de violentes cellules orageues en montagne, qui ont débordé sur les régions de plaine, avec à la clé d’importantes précipitations par endroits, des milliers d’éclairs et des grêlons imposants.

Cette épisode orageux aura permis d’apporter un peu de fraîcheur. Mais cet intermède sera de courte durée. Car le vaste anticyclone risque de se maintenir durant une semaine encore, prévient MétéoSuisse sur son blog. Il devrait ainsi permettre aux températures de reprendre l'ascenseur ces prochains jours. Le risque orageux, lui, se cantonnera uniquement aux reliefs, de manière de plus en plus localisée.

Le record de 2003 vacille

Dans cette configuration, les températures maximales prévues la semaine prochaine pourront localement dépasser les 36 degrés. Des valeurs qui se rapprochent des records de chaleur pour un mois de juin, précise l’agence, ajoutant que l'alerte qui a été émise jusqu'à mardi risque fort d'être prolongée.

Si cette tendance venait à se confirmer, cette canicule pourrait bien entrer dans les annales en devenant «la plus longue période caniculaire de degré 3 au nord des Alpes», battant la marque historique de 12 jours consécutifs lors de l’été 2003.

Même si la fin de cet épisode exceptionnel reste incertaine, les chances pour qu’il perdure au-delà de début juillet restent, pour l’heure, plutôt faibles.