DE
FR

Les météorologues s'inquiètent
Cette chaleur étouffante va-t-elle durer jusqu'à fin juin?

La Suisse est en pleine canicule. Une vague de chaleur fait grimper les températures au-dessus de 30 degrés et nous fait vivre des nuits tropicales. Les météorologues prévoient que cette chaleur extrême pourrait durer jusqu'à la fin juin.
Publié: il y a 33 minutes
Les zones violettes souffriront de températures particulièrement élevées.
Photo: Meteo Schweiz
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse recommence à transpirer. Depuis jeudi, la Confédération émet des alertes canicules de niveau 3 et 4. Ces alertes sont valables jusqu'à mardi prochain. Selon MétéoSuisse, la vague de chaleur risque toutefois de se prolonger au-delà de cette échéance.

A Sion, la température flirtait avec les 35 degrés jeudi après-midi. A Zurich, le mercure dépassait 33 degrés, alors que le thermomètre affichait plus de 30 degrés à Delémont et à Lausanne. Les prévisions pour Genève semblent promettrent une chaleur étouffante jusqu'à la fin de la semine prochaine.

Des canicules qui se succèdent

La durée de cette vague de chaleur est pour le moment loin d'être exceptionnelle, indique à l'agence Keystone-ATS la météorologiste Melanie Ruosch, de MétéoSuisse. Il ne faut pas remonter bien loin pour trouver des périodes de grosses chaleurs en juin. Par exemple, les mois de juin 2025, 2022, 2019, 2017 ont connu de tels épisodes, sans parler de l'été caniculaire de 2003.

Cette vague de chaleur deviendra exceptionnelle si elle persiste pendant une semaine ou plus. Actuellement, les alertes canicules courent jusqu'à mardi. «Mais la situation laisse penser que l'alerte devra selon toute vraisemblance être prolongée».

Record à portée de mercure

Le record de température enregistré en juin, en Suisse, pourrait être battu lors de cette vague de chaleur qui s'amorce. En 1947, le mercure était monté jusqu'à 36,9 degrés à Bâle-Binningen. Dans les jours qui viennent, il est cependant possible que des températures plus élevées soient mesurées.

Cette vague de chaleur qui s'installe ne peut pas être attribuée directement au dérèglement climatique. Il s'agit d'un événement unique. «La dérive climatique augmente cependant la probabilité de survenance d'épisodes de chaleur plus intenses en Suisse», relève Melanie Ruosch.

Une canicule au début de l'été ne signifie pas que l'été sera exceptionnellement chaud, ou que l'automne et l'hiver seront du même tonneau. Il n'y a aucun lien direct entre le temps qu'il fait au mois de juin et le temps qu'il fera les mois suivants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus