Une forte vague de chaleur a déferlé sur la Suisse ce jeudi. En conséquence, l'OFSP a dressé la liste des comportements à adopter pour faire face à la canicule. Activité physique, alimentation, protection d'autrui: voici tout ce qu'il faut savoir.

La Suisse suffoque! Voici les 10 réflexes à adopter pour affronter la canicule

La Suisse suffoque! Voici les 10 réflexes à adopter pour affronter la canicule

La Suisse sera touchée dès jeudi par une vague de forte chaleur. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a émis de nombreux conseils, car les fortes chaleurs peuvent affecter le bien-être et poser des problèmes de santé.

1 Prendre connaissance des alertes

Consultez MétéoSuisse ou Alertswiss pour les alertes canicule.

2 Respecter les mesures importantes

Evitez les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes de la journée (de 11h à 17h). Déplacez ces activités tôt le matin ou tard le soir.

3 Protéger les personnes vulnérables

Protégez en particulier les enfants, les personnes malades et les personnes âgées. Prenez contact quotidiennement avec ces dernières.

4 Se rafraîchir le corps

Prenez des douches ou des bains frais. Des lotions rafraîchissantes, des lingettes froides sur le front et la nuque ainsi que des bains de pieds et de mains froids aident également à rafraîchir le corps. Portez des vêtements légers. Pendant ou après une activité physique, il est également important de compenser les pertes de sel.

5 Adapter sa consommation

Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il est essentiel de s'hydrater régulièrement, pas seulement quand vous avez soif. Evitez l'alcool et les boissons sucrées. L'eau du robinet est idéale. Si vous souffrez de problèmes cardiaques ou rénaux, consultez votre médecin pour évaluer au mieux votre consommation.

6 Adapter son alimentation

Mangez des repas plus petits, plus légers et plus fréquents. Consommez des fruits et des légumes riches en eau et évitez les aliments gras et difficiles à digérer. Les aliments salés aident à compenser les pertes de minéraux dues à la transpiration. Pour les personnes à risque, il est conseillé de discuter de son alimentation avec un professionnel.

7 Rafraichir la maison

Fermez les fenêtres et obscurcissez les pièces pendant la journée. Aérez la nuit et tôt le matin. Eteignez les appareils électroniques non essentiels.

8 Prendre ses précautions à l'extérieur

Evitez l'exposition directe au soleil et restez à l'ombre. Couvrez votre peau avec des vêtements amples. L'OFSP recommande également de porter un chapeau et des lunettes de soleil avec protection contre les rayons ultraviolets. De plus, appliquez généreusement et régulièrement tout au long de la journée une crème solaire avec un facteur de protection suffisant (au moins 30). Pensez également à emporter suffisamment de boissons avec vous.

9 Ne pas oublier les animaux

Les animaux régulent mal leur température corporelle, car beaucoup d'entre eux transpirent peu. Veillez à toujours leur offrir de l'ombre, des endroits frais ainsi que de l'eau fraîche. Privilégiez le matin ou le soir pour promener votre chien et vérifiez l'état du bitume afin d'éviter les brûlures aux pattes. Il ne faut jamais laisser un animal, ni une personne - par exemple un enfant - seul dans une voiture, même pour un court instant. Même à l'ombre, l'intérieur d'un véhicule peut rapidement atteindre les 100 degrés et devenir un piège mortel. Les associations de protection des animaux conseillent d'appeler immédiatement la police si vous apercevez un être vivant seul dans une voiture lors d'une journée chaude.

10 Le conseil bonus de Blick

Mettez-vous au frais pour le match de la Nati ce jeudi soir (dès 21h, et en direct sur Blick)! Et si vous optez tout de même pour une terrasse ou un bar, privilégiez le sirop!