MétéoSuisse déclenche une alerte canicule de niveau 3

Ces prochains jours, le thermomètre dépassera largement les 30 degrés dans de nombreuses régions de Suisse. La Confédération a émis une alerte canicule à partir de jeudi.

Janine Enderli

La Suisse va subir un épisode de canicule et ce n'est que le début: MétéoSuisse a déclenché une alerte canicule de niveau 3 (risque important) pour plusieurs régions dès jeudi. Les températures pourraient largement dépasser les 30 degrés.

Voici les régions concernées

L'alerte s'applique à l'ensemble du Plateau, à la Suisse orientale, à Bâle, à la Suisse centrale ainsi qu'à certaines parties du canton des Grisons. La Suisse romande et une grande partie du Valais sont également touchées. L'alerte est également en vigueur au Tessin. Dans toutes ces régions, l'alerte restera valable jusqu'à mardi 20h00.

Alors que l'on prévoit encore quelques nuages épars mercredi, le soleil brillera déjà sans interruption jeudi.

Hausse progressive des températures jusqu’à la fin de la semaine

Par la suite, les températures augmenteront chaque jour. Selon les prévisions actuelles, les températures maximales atteindront 32 à 34 degrés vendredi, 33 à 36 degrés samedi et même 34 à 38 degrés d’ici lundi. Un coup d’œil à la carte d’alerte de MétéoSuisse montre que seules les régions alpines bénéficieront d’un temps un peu plus frais.

Ces températures élevées peuvent représenter un risque pour les groupes de personnes particulièrement vulnérables. Les experts mettent en garde contre les risques pour la santé, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques.

La Confédération recommande de boire au moins 1,5 litre par jour, de préférence des boissons non sucrées et sans alcool. Il ne faut en aucun cas laisser des personnes ou des animaux dans une voiture garée.