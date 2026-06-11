Le phénomène climatique El Niño a officiellement débuté

El Niño, phénomène climatique à l'origine de sécheresses et d'inondations, a débuté en mai, selon la NOAA. Le risque d'un épisode très intense d'ici janvier est estimé à 63%.

AFP Agence France-Presse

Le phénomène climatique El Niño, synonyme de sécheresses, inondations et températures records dans le monde, a commencé «au cours du mois dernier», a annoncé jeudi l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). L'agence estime à 63% le risque d'un phénomène très fort entre novembre et janvier, ce qui le classerait parmi les épisodes les plus intenses jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1950.

El Niño est un phénomène climatique naturel qui réchauffe les températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, entraînant des changements à l'échelle mondiale dans les régimes de vents, de pression et de précipitations. Il atteint généralement son pic en fin d'année. Même si chaque El Niño est différent, les événements majeurs suivent souvent des schémas familiers, dont des épisodes de sécheresse dans certaines régions de l'Amazonie, de l'Indonésie et de l'Australie, des perturbations de la mousson en Inde et des modifications des précipitations dans l'ensemble des tropiques.

Episode modéré à fort

Puis la chaleur océanique se dissipe lentement et peut continuer à faire grimper les températures mondiales l'année suivante, ce qui explique que de nombreux climatologues craignent que 2027 batte le record de l'année la plus chaude jamais enregistrée. Comme la NOAA, les experts météo mondiaux sont de plus en plus convaincus qu'un épisode très fort se produira cette année.

«Les probabilités penchent fortement en faveur d'un épisode modéré à fort, ou probablement fort à potentiellement sans précédent à ce stade», a déclaré mercredi à l'AFP le directeur de l'observatoire climatique européen Copernicus, Carlo Buontempo.