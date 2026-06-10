Jusqu'ici, le mois de juin s'est avéré froid et pluvieux. Mais cette période maussade touche bientôt à sa fin. L'été arrive, et pas qu'un peu.

Après le froid, la chaleur va faire son grand retour en Suisse

Après le froid, la chaleur va faire son grand retour en Suisse

Johannes Hillig

Fin mai, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous. Cette première incursion estivale de l'année semble loin désormais, avec un début de mois de juin plutôt maussade. Entre la pluie à répétition et le manque de soleil, on est bien loin des standards météorologiques de l'été. Mais pas de panique: «Tenez bon», positive Klaus Marquardt, de MeteoNews à Blick. «L'été va faire son grand retour ce week-end!»

La raison de ce revirement? L'anticyclone des Açores s'apprête à nous ramener le soleil. Et ce n'est qu'un début. Dans le même temps, une autre zone de haute pression est en train de se former au niveau de la Grande-Bretagne et s'apprête à faire grimper les températures en flèche: «Au cours de la semaine prochaine, nous allons basculer en plein été. Le thermomètre va dépasser les 30 degrés», s'enthousiasme le météorologue.

«D'ici là, il suffit de prendre son parapluie»

Il est même fort possible que nous enchaînions plusieurs jours de canicule consécutifs. Klaus Marquardt ne peut pas encore dire quand et comment exactement. Les modèles météorologiques ne sont pas encore assez précis pour cela. «Mais il va faire chaud. C'est certain.»

D'ici là, il faudra encore patienter un peu. L'anticyclone des Açores est un peu lent. Ce n'est qu'à partir de vendredi que le temps s'améliorera nettement sur l'ensemble de la Suisse, ouvrant la voie à une chaleur estivale durable. «D'ici là, il suffit de prendre son parapluie et d'attendre», conseille l'expert météo.

Niveau de danger 4 en Valais

Si cette pluie constante a de quoi agacer, elle reste pourtant importante, souligne Klaus Marquardt. La Suisse manque cruellement d'eau. C’est ce que montre la carte des dangers de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie. Dans la vallée de Viège, en Valais, le niveau de danger relatif aux incendies de forêt est actuellement de 4 sur 5 selon MétéoSuisse.

Dans d'autres régions du Valais, le niveau de danger 3 a été déclaré. Et pour l'ensemble de la Suisse, le niveau de danger 2 sur 5 est en vigueur en raison de la sécheresse. La situation ne s'améliorera pas de sitôt, assure Klaus Marquardt: «A l'heure actuelle, l'été ne s'annonce pas pluvieux.»