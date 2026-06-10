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L'un des plus puissants jamais observés
Un super El Niño s'est formé: une météo mondiale extrême à venir

Un nouvel épisode d'El Niño, parmi les plus puissants jamais observés, a été confirmé par l'Agence météorologique japonaise. Ce phénomène naturel pourrait engendrer des mois de sécheresses et d'inondations dans un monde déjà réchauffé.
Publié: 08:54 heures
L'Agence météo japonaise a formellement identifié le retour d'El Niño dans le Pacifique.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un nouvel épisode d'El Niño s'est formé dans l'océan Pacifique équatorial, ouvrant la voie à plusieurs mois de sécheresses et d'inondations. Identifié mercredi par l'Agence météorologique japonaise, il pourrait compter parmi les plus puissants jamais observés.

Le retour d'El Niño ravive les craintes de nouvelles températures extrêmes à l'échelle mondiale. D'autant plus que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) avait déjà averti qu'il pourrait s'agir d'un «super El Niño». Bien qu'il s'agisse d'un phénomène naturel, l'OMM souligne que ce type d'événement se produit désormais dans le contexte d'une planète réchauffée par l'activité humaine, ce qui peut accentuer les phénomènes extrêmes.

El Niño: derniers épisodes en 2023 et 2024

El Niño se caractérise par une hausse des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Il se produit d'ordinaire tous les deux à sept ans et dure environ neuf à douze mois.

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Le dernier épisode El Niño, en 2023 et 2024, avait fait de ces années les deux plus chaudes jamais enregistrées. Le phénomène cyclique affecte par effet domino le climat mondial pendant plusieurs mois.

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