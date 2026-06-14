Les températures grimpent en Suisse: jusqu’à 35 °C sont prévus la semaine prochaine, notamment en Valais et à Genève.

Une vague de chaleur risque de s'installer en Suisse cette semaine

Une vague de chaleur risque de s'installer en Suisse cette semaine

Diego Buccino

Après un week-end ensoleillé, la Suisse s'apprête à connaître un nouvel épisode de fortes chaleurs. Selon MétéoSuisse, les températures dépasseront les 30 degrés dès le début de la semaine dans plusieurs régions du pays, avant de grimper encore davantage à partir de mercredi.

Un front froid venu du nord de l'Europe doit certes traverser la Suisse ce dimanche, apportant un léger rafraîchissement temporaire. Mais cette accalmie sera de courte durée. Dès lundi, une nouvelle poussée anticyclonique favorisera l'arrivée d'un air plus chaud et plus sec.

Les régions les plus exposées seront notamment le Valais et Genève, où le thermomètre pourrait rapidement franchir la barre des 30 degrés. Les nuits resteront toutefois relativement supportables dans un premier temps, avec des températures avoisinant les 15 degrés.

Jusqu'à 35 degrés en fin de semaine

La situation devrait se corser à partir de mercredi. Avec le déplacement de la zone de haute pression vers l'est, un flux de sud-ouest apportera un air plus chaud et plus humide sur la Suisse. Les températures maximales atteindront alors 33 degrés en plaine, avec des pointes pouvant localement approcher les 35 degrés. Les nuits deviendront également plus tropicales, avec des minima proches de 20 degrés dans certaines régions.

Selon MétéoSuisse, plusieurs facteurs favorisent cet épisode de chaleur. La Suisse se trouve actuellement dans la période la plus ensoleillée de l'année, à l'approche du solstice d'été. La sécheresse observée depuis plusieurs semaines contribue également à accentuer la hausse des températures.

Des orages possibles dès jeudi

L'arrivée d'un air plus humide pourrait toutefois favoriser la formation d'orages à partir de jeudi, principalement en fin de journée. Ces épisodes pourraient offrir un soulagement temporaire, sans pour autant mettre fin à la vague de chaleur.

Le pic est attendu durant le week-end des 20 et 21 juin. Une baisse des températures reste possible à partir du 23 juin, mais les prévisions actuelles suggèrent que des valeurs supérieures aux normales de saison pourraient persister jusqu'au début du mois de juillet.