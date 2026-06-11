En Europe, plus de 200'000 décès liés aux vagues de chaleur extrême ont été recensés ces quatre dernières années, selon l'OMS. L'organisation appelle à agir face à ce phénomène exacerbé par le changement climatique.

La canicule a tué plus de 200'000 personnes en Europe

La canicule a tué plus de 200'000 personnes en Europe

AFP Agence France-Presse

Plus de 200'000 personnes sont décédées à cause de vagues de chaleur extrême en Europe ces quatre dernières années, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur ce phénomène récurrent dû au changement climatique. «Les vagues de chaleur ne sont plus des anomalies météorologiques exceptionnelles», a constaté l'OMS, lors du lancement jeudi à Berlin de nouvelles orientations de l'Organisation destinées à protéger des vies face à ce phénomène.

Dans l'Union européenne et «les pays qui lui sont associés», le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Henri Kluge, affirme que «la plupart de ces décès étaient entièrement évitables». De plus, «des millions d'autres personnes» sont «affectées physiquement et mentalement», ajoute-t-il.

Le continent européen se réchauffe beaucoup plus vite que n'importe quel autre, souligne l'OMS, qui pointe notamment les décès prématurés dus à des vagues de canicules en Italie, Espagne, Grèce. «La chaleur est un tueur silencieux, mais elle n'est pas une fatalité», relève l'OMS qui appelle les autorités des pays européens à suivre ses recommandations pour faire face au changement climatique.



