DE
FR

Des morts évitables selon l'OMS
La canicule a tué plus de 200'000 personnes en Europe

En Europe, plus de 200'000 décès liés aux vagues de chaleur extrême ont été recensés ces quatre dernières années, selon l'OMS. L'organisation appelle à agir face à ce phénomène exacerbé par le changement climatique.
Publié: 15:17 heures
Les pays de l'Europe se réchauffent désormais beaucoup plus vite que le reste de la planète.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plus de 200'000 personnes sont décédées à cause de vagues de chaleur extrême en Europe ces quatre dernières années, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur ce phénomène récurrent dû au changement climatique. «Les vagues de chaleur ne sont plus des anomalies météorologiques exceptionnelles», a constaté l'OMS, lors du lancement jeudi à Berlin de nouvelles orientations de l'Organisation destinées à protéger des vies face à ce phénomène.

A lire aussi
Après le froid, la chaleur va faire son grand retour en Suisse
Une canicule est possible
Après le froid, la chaleur va faire son grand retour en Suisse
Les travailleurs temporaires seront payés lors des canicules
Indemnité pour intempéries
Les travailleurs temporaires seront payés lors des canicules

Dans l'Union européenne et «les pays qui lui sont associés», le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Henri Kluge, affirme que «la plupart de ces décès étaient entièrement évitables». De plus, «des millions d'autres personnes» sont «affectées physiquement et mentalement», ajoute-t-il.

Le continent européen se réchauffe beaucoup plus vite que n'importe quel autre, souligne l'OMS, qui pointe notamment les décès prématurés dus à des vagues de canicules en Italie, Espagne, Grèce. «La chaleur est un tueur silencieux, mais elle n'est pas une fatalité», relève l'OMS qui appelle les autorités des pays européens à suivre ses recommandations pour faire face au changement climatique.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus