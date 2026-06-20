Alors qu'une vague de chaleur suffocante s'abat sur l'Europe, l'Ecole de santé de Suisse romande (ESSR) émet un rappel alarmant: la canicule pose des risques cardiaques potentiellement mortels, surtout pour certaines catégories de la population.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Alors que la Suisse s'apprête à affronter plusieurs jours de canicule, avec un maximum de 37 degrés annoncés à Genève aux alentours du solstice d'été (21 juin), MétéoNews annonce de probables records de chaleur «inédits».

Avec cette météo extrême, qui recouvre la carte d'alertes rouges, la vigilance devient cruciale, notamment pour les personnes vulnérables. En plus du risque de déshydratation et de brûlures, l'Ecole de santé de Suisse romande (ESSR) rappelle une autre conséquence potentiellement grave de la chaleur: l'arrêt cardiaque. De nombreuses études ont effectivement démontré que le nombre de cas connait une hausse inquiétante durant les épisodes de forte chaleur, surtout lorsque le phénomène survient en-dehors d'un contexte hospitalier.

Et d'après un rapport de Swissreca, 60% des 7000 et 10'000 arrêts cardiaques enregistrés en Suisse, chaque année, surviennent à domicile. avec un taux de survie estimé de 5 à 10%, lorsque l'intervention médicale n'est pas suffisamment rapide.

Connaître les signaux d'alerte

«La chaleur est un stress pour l'organisme, précise un communiqué de l'ESSR. Le corps se déshydrate, les vaisseaux se dilatent et le cœur travaille davantage.» La prestigieuse université américaine Harvard était parvenue aux mêmes conclusions, dans une étude réactualisée ce printemps, ajoutant le risque d'arythmie et d'insuffisance cardiaque. Et d'après la fondation américaine de cardiologie (American Heart Foundation), chaque degré dépassant le cap des 24 accroît le risque de problèmes cardiaques d'environ 3,5%. Une température de 35 degrés augmente donc ce risque de 38,5%.

Soulignant que le risque accroit considérablement chez les personnes vulnérables, dont les jeunes enfants, les personnes âgées ou souffrant d'une maladie chronique, l'ESSR ajoute que les secours arrivent sur place en moins de 10 minutes dans la moitié des cas seulement.

Pour cette raison, l'ESSR insiste sur l'importance de connaître les symptômes d'un problème cardiaque: «Certains signes doivent alerter avant l'effondrement, dont une douleur ou une oppression dans la poitrine, une douleur irradiant dans un bras (pas forcément le gauche!), ou une sensation que 'ça ne va pas'.» A ce moment-là, il s'agit d'appeler immédiatement le 144, même en cas de doute.

«Le seul vrai danger est de ne rien faire»

Si, malheureusement, la personne s'effondre, ne répond plus et ne respire pas normalement, il s'agit d'appeler le 144 sans attendre, avant «d'appuyer fort et vite au milieu de la poitrine, sans s'arrêter», en suivant les consignes des professionnels de la santé joints par téléphone. L'ESSR souligne également qu'il n'est pas grave de «se tromper», puisque «le seul vrai danger est de ne rien faire». Les chances de survie diminuent effectivement à chaque minute sans compressions.

A noter que des cours de premiers secours sont dispensés partout en Suisse romande, pour les personnes souhaitant enrichir leurs connaissances, prendre de l'assurance ou s'entraîner en présence d'une ou un professionnel. Car, ainsi que le rappelle l'ESSR, un sondage du TCS avait démontré que 65% des Suisses se disent prêts à aider, mais que seuls 7% d'entre eux connaissent les réflexes indispensables, en cas d'accident.

Comment se protéger?

Pour les personnes vulnérables ou touchées par des problèmes cardiaques, la prévention est absolument essentielle. Harvard conseille notamment de rester à l'intérieur durant les journées chaudes, en limitant les sorties au matin et à la fin de soirée. Il s'agit également de boire fréquemment de l'eau (environ 300ml toutes les 20 minutes), afin de rester hydraté tout au long de la journée, même lorsqu'on essaie d'éviter la chaleur.

«Evitez de boire des jus de fruits et des sodas, qui peuvent ralentir le passage de l'eau du système digestif jusqu'au sang, recommande le rapport. Si vous souffrez de problèmes cardiaques connus, demandez à votre médecin d'estimer la quantité d'eau que vous devriez boire par jour, durant les phases de canicule.»

Hormis le risque de mélanome, le soleil empêche le corps de réguler sa température, augmentant la déshydratation, rappelle Harvard. Pour cette raison, il est essentiel de porter un large chapeau, des lunettes de soleil, ainsi que des vêtements légers, amples et clairs, sans oublier d'appliquer généreusement (et chaque heure) une crème solaire SPF 50, dotée du label UVA, 30 minutes avant chaque sortie.