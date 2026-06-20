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Des grêlons énormes
15'000 éclairs ont frappé la Suisse cette nuit

De violents orages, accompagnés de 15'000 impacts de foudre et de grêlons de la taille de balles de golf, ont frappé la Suisse, et notamment Zurich, vendredi soir. Des arbres tombés et des dégâts matériels ont paralysé les tramways et les bus.
Publié: il y a 49 minutes
De violents orages ont frappé la Suisse, et notamment Zurich, vendredi soir. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

De violents orages ont apporté un rafraîchissement temporaire en Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la plupart des localités, les températures sont descendues en dessous de la barre des 20 degrés. Il fera toutefois à nouveau très chaud en journée.

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Vendredi soir, des orages accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent ont balayé le pays. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. Des grêlons de la taille de balles de golf sont également tombés. La ville de Zurich a été particulièrement touchée. Des arbres renversés et des caténaires arrachées ont entraîné des perturbations dans la circulation des tramways et des bus.

Ces orages ont succédé à une vague de chaleur qui, selon Meteonews, pourrait être d’une durée historique. Vendredi, des températures nettement supérieures à 30 degrés ont de nouveau été enregistrées en Suisse. Le record du jour a été enregistré à Schaffhouse, où le thermomètre a atteint 35,7 degrés, établissant ainsi un nouveau record pour le mois de juin. Pour samedi, Meteonews prévoit à nouveau un temps ensoleillé et chaud, avec des températures comprises entre 32 et 35 degrés.

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