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Des conditions météorologiques en dents de scie en Suisse
Après une semaine suffocante, le ciel va se déchaîner ce weekend

Après plusieurs jours sous une vague de chaleur intense, aucun répit ne se profile en Suisse. Dès vendredi, des orages violents et des épisodes de grêle pourraient accompagner des températures toujours étouffantes, y compris en Suisse romande.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
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A partir de vendredi soir, des orages se déchaîneront en Suisse.
Photo: ARNO BALZARINI
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Marian Nadler

Il faudra prendre votre mal en patience face à la vague de chaleur étouffante qui sévit depuis le début de la semaine. La température ne va pas baisser de sitôt. Le mois de juin pourrait bien être un mois record pour la Suisse, avec un nombre de journées de canicule jamais atteint auparavant. «Il est fort probable que nous devions nous habituer à ce temps chaud et généralement sec jusqu'à la fin du mois», a écrit vendredi le service météorologique Meteo News sur la plateforme X.

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Alors que ces derniers jours, la météo était idéale pour se baigner, la fin de semaine s'annonce agitée. Ce vendredi, les températures atteindront 35 degrés des deux côtés des Alpes. Toutefois, des nuages s'amonceleront dans l'après-midi et seront accompagnés par des épisodes de grêle. L’Office fédéral de climatologie et de météorologie (Météo Suisse) prévoit en outre localement des précipitations importantes et des rafales de vent. «Fermez vos stores à temps», recommandent les météorologues de la SRF.

Les prévisions météorologiques annoncent de forts orages en début de soirée, notamment dans le canton de Soleure, dans certaines régions de Berne, ainsi que dans les cantons de Zurich et d'Argovie. En fin de soirée, le Valais connaîtra de fortes averses.

Un week-end caniculaire

Samedi également, des orages de chaleur sont possibles localement; à proximité des orages, le temps sera à nouveau agité. Il fera encore chaud, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés.

Dimanche, des orages se produiront dans l’après-midi et en début de soirée, accompagnés une nouvelle fois de rafales de vent. Et le thermomètre pourrait même afficher 36 degrés à certains endroits. La limite du zéro degré se situera ces deux jours à plus de 4000 mètres.

Où s’applique actuellement quel niveau d’alerte canicule?

Selon la carte d’alerte de MétéoSuisse, la zone la plus touchée par les fortes chaleurs reste la région de Bâle. Jusqu'à mardi soir, le danger de canicule y reste de degré 4, le deuxième plus élevé. Les habitants de la région courent un risque élevé de troubles circulatoires et de mal-être physique.

Météo Suisse recommande de boire au moins 1,5 litre d’eau, de préférence des boissons non sucrées et sans alcool. Le service rappelle un autre point important: ne laissez personne, ni aucun animal dans une voiture garée.

Dans de nombreuses autres régions, le niveau d'alerte 3 (danger important) reste en vigueur:

  • Canton de Vaud
  • Canton de Genève
  • Canton du Jura
  • Certaines parties du canton du Valais (notamment Sion)
  • Canton d'Argovie
  • Canton de Schaffhouse
  • Canton de Thurgovie
  • Canton de Saint-Gall
  • Certaines parties de la Suisse centrale (notamment Lucerne)
  • Canton du Tessin
  • certaines régions du canton des Grisons

La période d'orages prendra fin dans le courant de la semaine

La semaine prochaine débutera sous un soleil de plomb et des chaleurs intenses. Mais les dieux de la météo n'accorderont toujours aucun répit face au risque d'orages thermiques.

Quoi qu’il en soit, selon SRF Meteo, le risque d’averses devrait à nouveau diminuer au cours de la semaine à venir.

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