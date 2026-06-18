Face aux températures record attendues dès ce weekend, le département genevois de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a décidé de lever l'obligation de se rendre à l'école le lundi 22 et le mardi 23 juin, pour toutes les classes de 1P et 2P.

En raison de la canicule, tous les 1P et 2P du canton de Genève seront dispensés d'école

En raison de la canicule, tous les 1P et 2P du canton de Genève seront dispensés d'école

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le canton de Genève se prépare à des températures extrêmes atteignant 37 degrés dimanche 21 juin, selon MétéoNews. En réponse à l'alerte canicule, le DIP suspend l'obligation scolaire pour les élèves de 1P et 2P les 22 et 23 juin.

Les écoles resteront ouvertes avec une permanence, mais les parents peuvent décider de garder leurs enfants à la maison. Les cycles d'orientation et l'enseignement secondaire II maintiennent leur fonctionnement, avec des ajustements possibles.

Des mesures contre la chaleur, comme l'aération des locaux et l'annulation des sorties scolaires, ont été mises en place. Les élèves et enseignants sont encouragés à rester hydratés et à éviter les expositions prolongées au soleil.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le canton de Genève devra affronter des températures extrêmes, dès ce weekend, avec des pics impressionnants à 37 degrés le dimanche 21 juin, selon MétéoNews. En réaction à l'alerte canicule déclarée par le Service du médecin cantonal (SMC) de Genève, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a décidé de lever l'obligation de se rendre à l'école pour toutes les classes de 1P et 2P, le lundi 22 et le mardi 23 juin.

«La sécurité et le bien-être des élèves ainsi que du personnel enseignant et des équipes encadrantes dans les établissements scolaires de tous niveaux est la principale préoccupation du département», indique un communiqué. Les parents des élèves concernés ont été avertis de ce «congé-chaleur» au moyen d'un SMS. C'est également de cette manière qu'ils seront informés de la levée de ces mesures exceptionnelles.

Les écoles seront quand même ouvertes

À noter que les établissements ne fermeront pas leurs portes aux deux dates mentionnées, puisqu'une permanence sera assurée dans chaque école.

En ce qui concerne les élèves des autres classes, de la 3P à la 8P, «la situation dépend de la température dans les bâtiments et de l'évaluation des directions d'établissement, indique le communiqué. Elles peuvent décider de lever l'obligation d'aller à l'école. Le contexte peut différer d'un établissement à l'autre.» Les parents sont donc invités à suivre l'évolution de la situation, tout en informant les équipes des différentes structures parascolaire s'ils décident de garder leurs enfants à la maison.

Les cycles d'orientation resteront ouverts «dans tous les cas», sans changements d'horaires ou d'activité, même si différentes mesures pourraient être prises pour garantir la sécurité de tout le monde. Les élèves de l'enseignement secondaire II (ESII) devant encore réaliser plusieurs examens, ces prochains jours, «les directions d'établissement peuvent adapter leur organisation en fonction de leur propre évaluation et de la température dans les bâtiments», peut-on lire. Les élèves concernés seront avertis «par courriel ou via les canaux habituels», et sont encouragés à veiller à leur propre bien-être, en maintenant une hydratation suffisante et en privilégiant l'ombre.

L'obligation est aussi levée dans les ECPS

«Dans le cas des écoles de pédagogie spécialisée (ECPS), si les conditions d’accueil des enfants ne sont plus adaptées, le département lève l’obligation d’aller à l’école pour les élèves scolarisés dans ces établissements», note le communiqué.

Les sorties scolaires et événements sportifs devront par ailleurs être annulés ou modifiés, afin d'échapper à la chaleur accablante annoncée. Une série de mesures destinées à limiter la chaleur à l'intérieur des bâtiments est mise à disposition de «tous les adultes fréquentant l'école ou les structures d'accueil de la petite enfance», via une page officielle dédiée à l'alerte canicule.

Parmi ces conseils figurent notamment le réflexe de rafraîchir les locaux durant la nuit ou au moins le matin, d'abaisser les stores ou les volets dès le lever du soleil, de laisser les fenêtres ouvertes tant que la température extérieure est inférieure à celle de la salle de classe, puis de les refermer, en continuant d'aérer toutes les heures durant 5 minutes.