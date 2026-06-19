L'été démarre de façon extrême pour des dizaines de millions d'Européens, avec une nouvelle vague de canicule liée au changement climatique qui frappe vendredi le Vieux Continent et va s'accentuer ce week-end.

AFP Agence France-Presse

Il s'agit de la deuxième vague de chaleur qui frappe l'Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Les niveaux d'alerte sont élevés au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Allemagne ou en Espagne.

L'intensification attendue de la canicule en France pourrait se traduire par la mise en vigilance rouge, le plus haut niveau d'alerte, de plusieurs départements dimanche, a indiqué vendredi Météo-France, évoquant un épisode qui pourrait être comparable à celui d'août 2003.

La chaleur a tué plus de 60'000 personnes en Europe par an en 2023 comme en 2024, selon les estimations de référence. Les chiffres de 2025 ne sont pas encore publiés car ces estimations, publiées par la revue Nature Medicine, sont longues et complexes à mener.

On sait, plus largement, que la chaleur est de plus en plus meurtrière sur le continent. Entre 2015 et 2024, la quasi-totalité des régions européennes ont enregistré une hausse de la mortalité liée à la chaleur par rapport aux années 1991-2000, selon des chiffres compilés par le Lancet, avec en moyenne 52 décès supplémentaires par million d'habitants chaque année.

Des «pointes à 40°C»

En France, les deux-tiers des départements seront déjà samedi en vigilance orange, dont Paris, une situation qui a conduit des villes à annuler la Fête de la musique prévue dimanche, avec ses concerts de rue très populaires à travers le pays.

L'épisode de chaleur s'annonce «étendu, durable et intense», avertit Météo-France.

Le «pic caniculaire remarquable» est attendu entre dimanche et mardi, avec des «pointes à 40°C en particulier sur l'Ouest et le Centre», anticipe le prévisionniste national. Près de deux Français sur trois sont désormais concernés par cet épisode.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues. Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Le président Emmanuel Macron a appelé à «prendre soin des plus âgés, des plus vulnérables» car «ce sont des jours difficiles».

Les établissements scolaires s'organisent entre cours annulés, emploi du temps réaménagé, regroupements dans les salles les plus fraîches. D'autant que cet épisode climatique intense intervient durant les épreuves du baccalauréat, l'examen de fin d'études secondaires. A Paris, la préfecture de police a recommandé l'annulation des événements sportifs en plein air.

Bâle, région la plus durement touchée en Suisse

Loin des zones rurales, l'épisode est particulièrement difficile pour les quartiers populaires et leurs grands immeubles, surexposés au phénomène des «logements bouilloires», a alerté la Fondation pour le logement des défavorisés jeudi.

Léria, 32 ans, femme au foyer dans les tours de Nanterre, proche de Paris, résume la situation: «On étouffe».

Une nouvelle vague de chaleur doit débuter au Royaume-Uni ce week-end avant un pic prévu lundi et mardi, avec des températures prévues à 34°C ou plus, selon l'agence météorologique Met office.

Une alerte orange canicule a été émise pour lundi et mardi dans une grande partie du sud de l'Angleterre, dont Londres.

Le record de la température la plus élevée jamais enregistrée en juin - 35,6 °C, atteint en 1957 et 1976 - pourrait être dépassé en début de semaine prochaine, selon le Met office. Le printemps 2026 (de début mars à fin mai) a été le plus chaud jamais enregistré pour l'Angleterre et le pays de Galles, selon le Met.

En Espagne, les autorités ont lancé une alerte concernant une vague de chaleur extrême qui devrait toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche. Les températures devraient atteindre 40°C dans certaines régions de l'est du pays.

En Suisse, la région de Bâle, la plus durement frappée par la canicule, a été placée en vigilance de niveau 4 (sur 5) par Météo Suisse avec des températures pouvant atteindre 37°C. A Genève, les élèves âgés de 4-5 ans seront dispensés d'école lundi et mardi.

En Allemagne, l'agence météorologique met en garde contre «un stress thermique fort à extrême sur une grande partie du territoire», avec des orages.

De la Hongrie à la Slovaquie en passant par l'Autriche, des températures caniculaires sont également redoutées.

Dans ce dernier pays, la vague de chaleur doit se poursuivre en début de semaine prochaine, entrecoupée par de violents orages dans les régions montagneuses de l'ouest.



