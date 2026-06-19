En France, 784 établissements scolaires sont touchés par des aménagements horaires ou des fermetures temporaires en raison d’une vague de chaleur. Des épreuves du baccalauréat ont été reportées.

Des centaines d'établissements en France ferment ou aménagent leurs horaires face à la canicule

Des centaines d'établissements en France ferment ou aménagent leurs horaires face à la canicule

AFP Agence France-Presse

Un total de 784 écoles et collèges, sur 60'000 établissements scolaires en France, sont concernés par des aménagements horaires ou des fermetures temporaires alors qu'une vague de chaleur submerge la France, a annoncé vendredi le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray.

Ce chiffre comprend les quelque 150 établissements qui ferment complètement, a précisé le ministère à l'AFP. Le ministre a également annoncé que les oraux du baccalauréat de 4000 candidats prévus lundi et mardi après-midi ont été «décalés de quelques jours».

«On a 57 centres d'examen», sur les 2300 présents en France, «pour lesquels les autorités académiques ont décidé de décaler les épreuves de lundi après-midi et de mardi après-midi pour certaines d'entre elles à la semaine suivante», a précisé M. Geffray. Cinq académies sont concernées par des reports d'examens, selon le ministère: Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie, Poitiers.

La chaleur s'annonce «durable et intense»

Edouard Geffray a fait ces annonces lors de la visite d'un collège à Lucé (Eure-et-Loir), près de Chartres, alors que 53 départements sont en vigilance orange canicule.

L'épisode de chaleur s'annonce «durable et intense», avertit Météo-France. L'organisme prévoit dans son bulletin de 06H00 que la vigilance sera «très probablement encore étendue dans les prochains jours».

Les aménagements horaires des établissements scolaires, ou leur fermeture complète, sont décidés «au niveau local» par les «maires et les préfets», a rappelé le ministre.

Lors de la vague de chaleur de l'année dernière, «2200 entités scolaires avaient été fermées. On n'est pas sur une situation nouvelle et celle-ci se reproduira pour des années à venir».

«Il faut adapter nos pratiques: c'est pour ça qu'il n'y aura à l'avenir au baccalauréat ou au brevet plus d'épreuves les après-midi», a-t-il souligné.