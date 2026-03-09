Les stamms des partis lausannois ont longtemps attendu l'ombre d'un résultat ce dimanche. Les suffrages des municipales et des communales ont fini par sortir, et la gauche va transpirer.

Dans les stamms, les résultats se sont fait attendre de la base militante

Léo Michoud Journaliste Blick

Que la journée fut longue, ce dimanche 8 mars dans les stamms des partis engagés dans les municipales et les communales à Lausanne. Le chef-lieu du canton a eu le temps de voir presque toutes les communes vaudoises présenter des résultats, avant de n'avoir quoi que ce soit à montrer.

C'est au café-restaurant populaire «La Torre», stamm du Parti socialiste (PS) local, que Blick a passé la majeure partie de la soirée. Mais dans chaque bar, restaurant ou café qui a eu l'amabilité de recevoir des formations politiques, la vue était la même: des militants sur leur ordinateur ou leur téléphone, rechargeant sans relâche les pages de résultat.

Car Lausanne a dû faire face à un «problème technique» qui a «contraint les équipes de dépouillement à relancer une partie du processus, afin de n'avoir aucun doute sur l'exactitude des résultats», a communiqué la Ville à 19h10. Les heures annoncées se sont succédées, reportant chaque fois à plus tard les résultats.

Les résultats tombent enfin

C'est finalement sur le coup de 21h que les résultats pour la Municipalité sont tombés. Et à «La Torre», la joie de voir les quatre sortants de l'alliance de gauche (PS, Vert-e-s, Parti Ouvrier et Populaire (POP)) en tête s'est vite mêlée à une pointe d'inquiétude. Car aucun d'entre eux n'est directement élu et il faudra donc passer par un ballotage général sur sept places au second tour. Et surtout car le Parti libéral-radical (PLR) fait une percée au milieu des six candidatures de l'alliance.

Parmi celles et ceux qui bénéficient de la prime au sortant, le syndic socialiste Grégoire Junod obtient le meilleur score avec ses 16'425 suffrages (43,3%), suivi de près par sa camarade PS Emilie Moeschler (42,82%) et les deux écologistes Natacha Litzistorf (41,62%) et Xavier Company (41,41%). Près de mille voix plus loin, le municipal PLR Pierre-Antoine Hildbrand (38,99%) complète le tableau des sortants.

Premier des nouveaux venus, le socialiste Julien Eggenberger (36,53%), compte seulement 500 voix d'avance sur la PLR Mathilde Maillard, septième avec 35,23%. Dernier représentant de l'alliance de gauche, Xavier Roth compte 1014 voix de retard sur cette dernière place qualificative pour l'Exécutif lausannois. Il est talonné par la troisième PLR: Marlène Bérard.

1000 voix? «Un écart qui peut se combler»

Au moment des résultat, le représentant du Parti ouvrier populaire, était le seul candidat présent à «La Torre» en chair et en os. «On reste absolument au contact, assure-t-il à Blick. Mille voix d'écart avec le PLR, c'est un écart qui peut se combler par une campagne efficace, en allant à la rencontre des gens pour leur expliquer que la coloration de gauche radicale de la Municipalité est importante pour eux, pour leurs loyers, pour leur sécurité et pour leur pouvoir d'achat.»

Il estime que le PLR a mené campagne de manière «très idéologique, pas dans le but d'améliorer la vie des gens mais bien d'obtenir un deuxième siège.» Contactée par Blick, Mathilde Maillard estime que son parti a réalisé «un score historique»: «Réussir à nous immiscer ainsi dans le bloc de gauche montre que notre message est passé auprès de la population lausannoise.» Vers 21h30 près de la place Chauderon, les trois candidats socialistes, puis les deux Vert-e-s, sont enfin arrivés au stamm sous les applaudissements de la cinquantaine de personnes présentes.

Stratégies de second tour naissantes

Le second tour s'annonce comme un mouvementé duel droite-gauche. Julien Eggenberger (PS), qui voit dans le score des sortants «une reconnaissance du travail réalisé», se projette au 28 mars: «La droite a augmenté partout dans le canton. Dans ce deuxième tour, on va montrer que la gauche reste forte à Lausanne. Et que cette gauche peut être un rempart face aux vélléités de la droite, par exemple de casser le service public.»

Le second tour sera différent du premier en tous points de vue. «Il n'y aura pas de votation fédérale en même temps que l'élection, observe Xavier Roth. Ce sera à nous d'aller convaincre les gens sur le terrain.»

La PLR Mathilde Maillard, qui se dit «émue, reconnaissante et déterminée comme jamais», indique qu'elle et ses colistiers proposeront lundi à leur assemblée générale «de repartir à trois PLR au second tour». L'alliance de gauche aura assurément six candidatures. Reste à savoir ce que feront les Vert'libéraux et surtout Ensemble à Gauche et l'Union démocratique du centre (UDC), qui ont réalisé des scores importants, bien que restreints.

«Nous sommes très satisfaits de nos résultats, déclare le député Fabrice Moscheni, premier du trio UDC avec ses 21,81%. On est les meilleurs parmi les petits partis. On constate que la droite progresse sur des thématiques qu'on porte depuis longtemps, reprises par le PLR dans sa campagne.» Avant de se prononcer sur sa présence au second tour, l'UDC Lausanne devra faire une «analyse approfondie» des résultats, en prenant les changement au Conseil communal en compte.

La gauche radicale, caillou dans la chaussure?

Reste la question d'Ensemble à Gauche, qui a cartonné au communales, dépassant largement Les Vert-e-s, grands perdants dans cet exercice. Si Agathe Raboud Sidorenko (EàG) s'est retirée de la course au Conseil d'Etat vaudois pour «faire barrage à l'UDC», son parti en fera-t-il de même pour les Municipales?

Xavier Roth ne s'avance pas sur la décision de ses alliés de gauche radicale au Conseil Communal: «Ce n'est absolument pas à moi de dire à SolidaritéS et Indépendants quoi faire pour le second tour. Ils font des scores honorables, leur stratégie est différente de la mienne, même si notre programme est le même.»

Hégémonique à la Municipalité du chef-lieu vaudois et largement majoritaire au Conseil communal, l'alliance de gauche avait surtout beaucoup à perdre. Elle devra attendre quelques semaines pour être fixée sur son sort.