Les cinq sortants de la Municipalité de Lausanne arrivent en tête du premier tour. Mais le PLR semble avoir de bonnes chances de récupérer le siège du POP.

Le premier tour de l'élection à la Municipalité de Lausanne s'est terminé dimanche sur un ballottage général. Les cinq sortants - le syndic Grégoire Junod en tête - se placent à l'avant. La nouvelle venue PLR Mathilde Maillard grille la politesse au popiste Xavier Roth. Le deuxième tour est prévu le 29 mars.

Les deux socialistes Grégoire Junod et Emilie Moeschler ont récolté respectivement 43,3% (16'425) et 42,82% (16'246) des suffrages. Les deux écologistes Natacha Litzistorf et Xavier Company suivent avec 41,62% (15'789) et 41,41% (15'710). Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand réunit, lui, 38,99% des voix (14'792) et arrive au 5e rang.

Le troisième candidat socialiste de l'alliance rose-rouge-verte Julien Eggenberger (36,53%) se place en 6e position, devant la PLR Mathilde Maillard (35,23%) et le nouveau candidat du POP Xavier Roth (32,37%). L'autre nouvelle venue PLR, Marlène Bérard, suit en 9e position (30,89%).

Enorme retard dans le dépouillement

Derrière et distancés, deux candidats UDC arrivent aux 10e et 11e places, respectivement Fabrice Moscheni (21,81%) et Patrizia Mori (21,48%), puis une candidate de la gauche radicale, Léonie Kovaliv (21,03%). Au total, 22 prétendants s'étaient lancés dans la course pour ce premier tour à l'exécutif lausannois.

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour est donc nécessaire, prévu le 29 mars prochain. Le taux de participation est de 41,17%. A noter que le dépouillement et la proclamation des résultats ont pris un énorme retard à la suite d'un problème technique. Ils ne sont tombés que vers 21h00.

C'est peu dire que la droite ambitionne un rééquilibrage des forces politiques, elle qui convoite tout particulièrement le siège du POP, voire un troisième siège. Pour Pierre-Antoine Hildbrand, les résultats du jour montrent qu'il existe «une possibilité d'un changement» au sein d'une Municipalité archidominée par la gauche depuis des années.

Xavier Roth «satisfait» mais en difficulté

Sa colistière Mathilde Maillard s'est réjouie du résultat global du trio PLR, lequel est parvenu à «s'immiscer dans le bloc de gauche». Rien n'est encore joué, mais «c'est une première étape qui a été amorcée avec succès», a-t-elle ajouté. Selon elle, «c'est la preuve que la population lausannoise veut des changements».

La gauche règne en effet sur l'exécutif lausannois avec six élus sur sept sièges depuis 20 ans: trois socialistes, deux Vert-e-s et un représentant du Parti ouvrier populaire (POP). Après une tentative des écologistes de partir seuls au premier tour il y a cinq ans, la traditionnelle et éprouvée alliance rose-rouge-verte a été reconduite cette année sous le nom de «l'alliance pour Lausanne».

Le syndic Grégoire Junod s'est dit «content» des résultats, surtout après une «grosse année», notamment marquée par les problèmes à la police municipale. «On voit que la population manifeste toujours sa confiance», s'est-il félicité. Il dit vouloir partir avec la même stratégie d'alliance rose-rouge-verte pour le second tour.

De son côté, Xavier Roth est «satisfait» de sa 8e place. «Je suis en embuscade et ça me convient bien». La gauche radicale ayant gagné six sièges au Conseil communal, il estime que le POP mérite clairement sa place à l'exécutif.

Les Vert-e-s grands perdants au législatif

Les résultats au Conseil communal sont aussi connus. Les Vert-e-s sont les grands perdants dimanche de l'élection au législatif. De 24 sièges actuellement, les écologistes n'en auront plus que quinze lors de la prochaine législature.

Les Vert-e-s étaient jusqu'ici la deuxième formation la plus importante au sein du Conseil communal lausannois, mais ils se sont fait doubler par le PLR (23 sièges, +2) et Ensemble à gauche (19, +6). L'UDC (10, +3) ainsi que l'alliance Vert'libéraux - Centre (7, +2) ont aussi progressé.

De leur côté, les socialistes demeurent le parti numéro 1, mais ils perdent malgré tout trois sièges pour arriver à un total de 26. Au total, 393 candidatures (396 en 2021) avaient été déposées pour décrocher les 100 sièges en jeu.