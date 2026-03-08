La candidate d’Ensemble à gauche ne se présentera pas au second tour de l’élection au Conseil d’État vaudois. Un retrait qui pourrait profiter au socialiste Roger Nordmann, alors que l’UDC Jean-François Thuillard reste en tête à ce stade.

La candidate d’Ensemble à gauche Agathe Raboud Sidorenko ne se représentera pas au second tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois. L’annonce a été faite à l’agence Keystone-ATS par Térence Durig, secrétaire politique de SolidaritéS. Une assemblée générale d'Ensemble à gauche et Solidarités s'est tenue dimanche soir pour valider cette décision.

Sur le plan politique, ce retrait pourrait peser dans l’issue du scrutin. Dimanche, Agathe Raboud Sidorenko a obtenu 7,79% des voix, soit 17’943 suffrages. Une partie de ces électeurs pourrait se reporter sur Roger Nordmann.

Applaudissements nourris de la base PS

De son côté, arrivé au stamm du Parti socialiste, le ténor du PS a été accueilli sous les applaudissements nourris des militants et des élus présents. «Vous avez tous vu qu’Agathe a décidé de se retirer», lance-t-il devant la salle.

Le moment devient plus personnel quelques instants plus tard: le conseiller national va embrasser sa mère, dont c’est l’anniversaire. Dans le restaurant La Torre, les convives se mettent alors à chanter pour l’occasion.

Le socialiste a terminé deuxième du premier tour, à 2018 voix précisémment du candidat UDC Jean-François Thuillard, qui reste en tête à ce stade. Le second tour, prévu le 29 mars, opposera donc les deux hommes. Le duel sera serré pour succéder à la socialiste Rebecca Ruiz au Conseil d’État vaudois.