Succession de Rebecca Ruiz
Conseil d'Etat vaudois: l'UDC Thuillard toujours en tête après 51% du dépouillement

A 51% du dépouillement, l’UDC Jean-François Thuillard reste en tête dans la course au Conseil d’Etat vaudois. Mais il n’atteint plus la majorité absolue, tandis que l’écart se creuse avec le favori socialiste Roger Nordmann.
Publié: 14:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
1/4
Le candidat UDC Jean-François Thuillard
Photo: KEYSTONE
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie Fehlbaum

La tendance se précise dans l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois. Après 51% du dépouillement, le candidat UDC Jean-François Thuillard conserve la tête du scrutin. 

Le syndic de Froideville obtient 49,40% des voix. Un score élevé, mais encore insuffisant pour franchir la majorité absolue, nécessaire pour être élu dès le premier tour.

La situation se complique pour Roger Nordmann, pourtant favori de l'élection. Le socialiste totalise pour l’heure 41,49% des suffrages. La candidate d’Ensemble à gauche Agathe Raboud Sidorenko recueille 5,93% des voix. A ce stade du dépouillement, 8281 voix séparent Jean-François Thuillard de Roger Nordmann.

Grandes villes, bastions de la gauche

Les premiers résultats, issus notamment de communes périurbaines et rurales, plaçaient le candidat UDC largement en tête en début d'après-midi, ce 8 mars. La question reste désormais de savoir si les grandes villes du canton, bastions traditionnels de la gauche, changeront la donne.

L’enjeu politique est important. Donné favori durant toute la campagne, Roger Nordmann, figure bien connue de la politique fédérale avec plus de vingt ans au Conseil national, brigue son premier poste au sein d'un exécutif.

Retour de l'UDC après quinze ans?

En face, Jean-François Thuillard, agriculteur de 60 ans et ancien président du Grand Conseil, espère créer la surprise et offrir à son parti un retour au gouvernement cantonal.

Car l’UDC n’est plus représentée au Conseil d’Etat vaudois depuis 2011, après le décès du conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud. Depuis, le parti a tenté à plusieurs reprises de reconquérir un siège, sans succès.

Troisième candidate en lice, Agathe Raboud Sidorenko, d’Ensemble à gauche, pourrait aussi jouer un rôle dans l’équilibre du scrutin. La conseillère communale lausannoise a mené une campagne axée sur la défense du secteur public et la critique de l’austérité budgétaire.

«Super scrutin» du 8 mars

Le 8 mars, la Suisse vote tous azimuts. Objets fédéraux sensibles, enjeux cantonaux brûlants et élections locales décisives: de Berne aux communes, c’est un véritable super scrutin qui s’annonce. Fiscalité, santé, institutions: tour d’horizon d’un dimanche à haute tension démocratique.

