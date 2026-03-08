Premiers frissons dans l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois. Après seulement 12% des bulletins dépouillés, l’UDC Jean-François Thuillard prend la tête devant le favori socialiste Roger Nordmann.

Conseil d'Etat vaudois: l’UDC en tête au début du dépouillement

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les premiers chiffres tombent dans l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois. Et le grand favori, le socialiste Roger Nordmann, n'est pour l'heure pas en tête. Après 12% du dépouillement, c'est le candidat UDC Jean-François Thuillard qui domine le scrutin, avec 55,41% des voix.

Soutenu par l’Alliance vaudoise (UDC-PLR-Centre), le syndic de Froideville ainsi le candidat rose-vert, qui récolte 35,49% des suffrages. La candidate d’Ensemble à gauche Agathe Raboud Sidorenko obtient pour sa part 1065 suffrages, soit 5,55% des suffrages dans cette première estimation.

Premier rebondissement

L’UDC n’est plus représentée au Conseil d’État vaudois depuis 2011, année du décès du conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud. Lors de l’élection complémentaire qui avait suivi, le siège était passé aux écologistes.

Malgré un poids non négligeable au Grand Conseil (21 sièges au législatif cantonal), le parti agrarien reste absent de l’exécutif cantonal depuis plus d’une décennie. Une victoire de Jean-François Thuillard marquerait donc le retour du parti au gouvernement vaudois après quatorze ans d’absence, et renforcerait encore le camp de droite au sein du gouvernement

Ces résultats restent toutefois très provisoires, puisqu’ils ne portent que sur 12% des bulletins dépouillés. La participation s’élève pour l’heure à 57,33%.