Les élections communales vaudoises du 8 mars s'annoncent favorables à la droite. Le PLR est en bonne posture pour remporter un second siège à Lausanne, voire un troisième.

«Le PLR a une très forte chance de gagner un deuxième siège à Lausanne»

ATS Agence télégraphique suisse

Les élections communales vaudoises du 8 mars prochain pourraient voir les partis de droite tirer leur épingle du jeu. Selon plusieurs politologues, le contexte conjoncturel actuel est favorable au PLR, notamment sur les questions sécuritaires. L'UDC va, elle, tenter de rester le plus en embuscade possible.

«La fenêtre de tir est bonne pour le PLR de décrocher un deuxième siège à la Municipalité de Lausanne», estime auprès de Keystone-ATS Olivier Meuwly, historien du radicalisme et des partis politiques suisses, membre du PLR. «Le parti et ses trois candidats ont bien emmanché leur campagne électorale. Ils sont plus critiques et plus combatifs qu'habituellement, agissant comme un vrai parti d'opposition», observe-t-il.

Alors que le PLR sortant Pierre-Antoine Hildbrand devrait sans nul doute conserver son siège, les libéraux-radicaux espèrent conquérir un second siège, voire un troisième, avec deux femmes, les conseillères communales Marlène Bérard et Mathilde Maillard. Histoire de briser l'écrasante majorité - six sièges sur sept - de l'alliance rose-verte-rouge depuis 20 ans.

«Le PLR a une très forte chance de gagner un deuxième siège. En revanche, en décrocher un troisième serait un véritable exploit. Je n'y crois pas», affirme Andrea Pilotti, politologue à l'Université de Lausanne (UNIL). Il trouve cela dit particulièrement intéressant que le PLR ait lancé deux femmes sur son ticket à trois, alors que la gauche mise sur deux hommes pour remplacer les deux sortants (la PS Florence Germond et le POP David Payot).

Rééquilibrages en vue

A Lausanne, le siège du POP est clairement le plus facile à viser pour le PLR, selon les spécialistes interrogés. Pour l'UDC, il sera à nouveau difficile de viser un siège, mais avec trois candidats, il n'est pas totalement exclu que le parti bouscule l'élection à Lausanne, imagine René Knüsel, politologue de l'UNIL, notamment avec les députés Valentin Christe et Fabrice Moscheni.

Dans les autres villes du canton, Andrea Pilotti voit aussi une «fenêtre d'opportunité» pour le PLR, notamment à Yverdon voire à Vevey. «On sent d'ailleurs un parti en confiance» dans sa manière de mener campagne, note-t-il.

«Pour les majorités de gauche en place depuis longtemps dans certains exécutifs, c'est plus difficile de convaincre que certains changements de politique sont possibles. C'est plus facile pour la droite de développer un narratif critique de mécontentement», analyse le maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'études politiques (IEP) de l'UNIL.

Plus généralement, les trois experts s'attendent à des rééquilibrages entre la gauche et la droite dans les exécutifs du canton, ainsi qu'au sein de la droite entre PLR et UDC. «Si le PLR garde son actuelle combativité sur le terrain, le parti doit être en mesure de freiner l'UDC», présage Olivier Meuwly.

Crise et anxiété

S'agissant des thèmes politiques, la situation conjoncturelle de crise et un contexte anxiogène sont favorables à la droite, s'accordent dans l'ensemble les trois observateurs.

Andrea Pilotti remarque un retour des valeurs matérialistes, à savoir l'emploi, les salaires, le pouvoir d'achat ou encore le prix des logements, sur celles post-matérialistes, soit le bien-être individuel, la qualité de vie, l'environnement, le climat ou la question des minorités. La sécurité économique prend actuellement le pas sur les thématiques sociétales, selon lui.

Les priorités ont changé en cinq ans. En 2021, politologues et experts prédisaient une progression des Verts à Lausanne comme ailleurs dans le canton. Ils avaient aussi observé un «verdissement» des programmes politiques des partis de droite, sauf pour l'UDC.

Vague verte retombée

Pour ces élections 2026, les enjeux environnementaux et climatiques sont légèrement en retrait et les questions sécuritaires, au sens large, refont clairement surface. C'est-à-dire de la lutte contre les incivilités et le deal de rue aux inquiétudes économiques, comme le chômage, le logement, mais aussi par exemple le retour aux équilibres financiers et à la consolidation des budgets, détaille René Knüsel.

«Les partis qui ont les réponses les plus claires et les plus fortes dans leurs discours sécuritaires» devraient marquer quelques points, résume le professeur honoraire de l'UNIL. Enfin, ultime constat: les Vert-e-s sont peut-être en moins bonne posture. La vague écologiste semble être retombée de son pic. Reste à savoir si cela profitera aux socialistes uniquement ou aussi aux Vert'libéraux, selon les politologues.