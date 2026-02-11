Plusieurs villes vaudoises face à un tournant politique

Les communales du 8 mars s’annoncent ouvertes dans plusieurs villes vaudoises. Plusieurs syndicatures changent de main à Yverdon, Nyon et Prilly. Tour d'horizon.

Dans plusieurs communes vaudoises, les élections communales du 8 mars vont rebattre les cartes. Les scrutins à la municipalité seront particulièrement ouverts à Morges et à Nyon, alors que les sept sortants se représentent à Vevey. Avec le départ de Pierre Dessemontet, Daniel Rossellat et Alain Gillièron, les villes d'Yverdon-les-Bains, Nyon et Prilly doivent se trouver de nouveaux syndics.

YVERDON-LES-BAINS

La large majorité de gauche (5 contre 2) décrochée en 2021 est menacée. L'an dernier, elle a perdu en votation sur son projet de redimensionnement drastique du parking de la Place d'armes et a dû faire face à l'explosion du crack. Le syndic socialiste Pierre Dessemontet ne se représente pas, lassé du climat politique tendu dans la deuxième ville du canton.

Le camp rose-vert repart avec cinq candidats (3 PS, 2 Vert-e-s): quatre municipaux sortants et une nouvelle, la conseillère communale Majda L'Mati (PS). La conseillère nationale Brenda Tuosto (PS) et la Verte Carmen Tanner, actuelle «cosyndique», comptent bien rempiler. En face, une droite unie (3 PLR, un UDC et un Vert'libéral) veut reconquérir le terrain perdu il y a cinq ans, avec en tête de liste les municipaux PLR Christian Weiler et François Armada. Si un UDC ou un Vert'libéral atteignait l'exécutif, ce serait une première.

Une des inconnues de l'élection sera le résultat de l'ex-UDC et trublion de la politique locale, Ruben Ramchurn. L'an dernier, lors d'une complémentaire à la municipalité, il avait obtenu plus de 40% des voix. Au total, quinze candidats se présentent, dont la députée Mathilde Marendaz, sur la liste de la gauche radicale.

MONTREUX

La majorité rose-verte (3 PS, 2 Vert-e-s) espère rempiler. Les socialistes lancent deux sortants, dont le syndic Olivier Gfeller, et un nouveau: le député Romain Pilloud, 30 ans, qui s'apprête à quitter ses fonctions du président du PS vaudois. Les Vert-e-s partent à deux, dont le sortant Florian Chiaradia.

Côté PLR, ses deux élus en place ne rempilent pas. Quatre nouveaux briguent la municipalité. Pour la première fois, les Vert'libéraux lancent un candidat à Montreux. En tout, seize personnes convoitent un siège, dont deux représentants de Montreux Libre et deux de l'UDC.

NYON

Les jeux sont ouverts à Nyon avec le départ du syndic Daniel Rossellat. Le médiatique patron du Paléo n'a pas d'étiquette partisane, mais il a été élu avec l'appui du camp rose-vert. Un deuxième sortant ne se représente pas, Claude Uldry, indépendant. Après cette élection, la municipalité pourrait pencher plus nettement à gauche ou la droite pourrait reprendre la majorité perdue en 2021. Treize candidats briguent un siège à la municipalité.

Les alliances de gauche et de droite lancent chacune cinq candidats. Cinq sortants se représentent dont le député socialiste Alexandre Démétriadès, le Vert Pierre Wahlen et la PLR Roxane Faraut. Tous trois sont des papables pour la prochaine syndicature.

RENENS

Fait rare dans le canton, la gauche détient tous les sièges de la municipalité avec 3 PS, 2 Verts et 2 Fourmi Rouge/POP. Elle repart avec sept candidats, comme autant de sièges à disposition.

Dans le détail, les trois sortants PS se représentent, dont le syndic Jean-François Clément. Chez les Vert-e-s, après 20 ans à l'exécutif, Tinetta Maystre tire la prise. La sortante Nathalie Jaccard et un nouveau colistier sont en lice. Changement aussi au POP/Fourmi Rouge où deux nouvelles têtes apparaissent.

Ejectée de l'exécutif en 2021, la droite espère bien y revenir. Cinq candidats sont en lice: deux UDC, un Vert’libéral, un UDF et surtout une députée PLR, Elodie Golaz Grilli, fille du dernier libéral-radical en date à la municipalité.

VEVEY

Après le coup de sac de 2021, les sept sortants se représentent. L'un des enjeux sera le score de Décroissance-Alternatives, devenue il y a cinq ans la principale force locale avec deux élus à l'exécutif et 23 au législatif. Le mouvement de la gauche radicale relance ses deux sortants, dont le syndic Yvan Luccarini, plus deux nouveaux. Parmi eux, une figure connue de la gauche radicale, la députée Elodie Lopez. Vert-e-s et PS partent ensemble avec quatre noms, dont trois sortants.

Comme dans d'autres villes, le deal de rue et la mobilité (zones 30 et stationnement) figurent au coeur de la campagne. Le Vert'libéral sortant Vincent Imhof repart pour un tour. Le PLR essayera de revenir à l'exécutif avec trois candidats aux profils divers. Vevey Libre, mouvement du centre veveysan, présente deux candidatures, dont l’actuel vice-syndic, Pascal Molliat.

MORGES

L'élection est particulièrement ouverte à Morges où trois sortants ne se représentent pas. Il y a quatre ans, la droite alliée au centre avait renversé la majorité, obtenant cinq sièges sur sept.

Le 8 mars, deux blocs s'affrontent: l'Alliance de centre droit lance une liste de six candidats emmenée par la syndique PLR Mélanie Wyss et la sortante Vert'libérale Laetitia Morandi. En face, l'Alliance de gauche propose cinq noms, dont la socialiste sortante Laure Jaton, le Vert Pascal Gemperli (non élu en 2021) et le populaire popiste Jean-Bernard Thüler.

Un 12e candidat est sur les rangs, le sortant Laurent Pellegrino qui se présente désormais en indépendant, car le PLR ne l'a pas retenu parmi ses candidats. Un ballottage est attendu après le premier tour.

PRILLY

Après 27 ans à la municipalité, dont 22 ans comme syndic, Alain Gillièron, 70 ans, ne rempile pas. L'élu PLR a vécu une dernière législature compliquée: il a été visé par une enquête administrative, a connu de fortes tensions au sein du plénum et, après une altercation, le seul élu PS Ihsan Kurt a été suspendu.

Cette dernière crise a aussi laissé des traces au sein de la gauche, qui a renoncé à une liste commune. Les socialistes lancent deux nouveaux dans la course à la municipalité. Les Vert-e-s partent à trois (dont deux sortants): ils revendiquent un siège supplémentaire et lorgnent la syndicature, probablement avec Rebecca Joly. L'Entente de droite présente cinq candidats: trois PLR, un du Centre et un UDC. Pour rejoindre le centriste sortant Luigi Sartorelli, le PLR Tony Capuano, également tiktokeur, serait le mieux placé.