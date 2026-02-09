DE
FR

Municipales sous tension
En campagne à Yverdon, l'élu socialiste Abdel Saiah porte plainte pour racisme

Candidat à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains, Abdel Saiah a porté plainte ce lundi 9 février après une vague de propos racistes et islamophobes. A quelques semaines du scrutin, le climat politique est déjà tendu dans la plus grande ville du Nord vaudois.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
1/2
Abdel Saiah a commencé la politique à l'âge de 14 ans.
Photo: DR
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Abdel Saiah, élu socialiste yverdonnois et candidat à la Municipalité, a porté plainte ce lundi 9 février. Un signal clair envoyé en pleine campagne: le racisme ne passe plus, ni dans l’espace public ni dans le débat démocratique.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le jeune coprésident du Parti socialiste (PS) yverdonnois a décidé de saisir la justice après avoir été la cible d'une vague de propos racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux, survenus à la suite de l’annonce de sa candidature à la Municipalité. Certains commentaires remettaient en cause ses origines suisses. Abdel Saiah a choisi de rendre ces attaques publiques sur son compte Instagram et d’y répondre par une démarche judiciaire.

Climat politique dégradé

Cette affaire éclate alors que la campagne électorale à Yverdon-les-Bains démarre sur les chapeaux de roue. Le premier tour de l’élection à la Municipalité est fixé au 8 mars, dans un climat politique particulièrement tendu. L’enjeu est de taille: la plus grande ville du Nord vaudois va-t-elle connaître un nouveau retournement de majorité?

A lire aussi
Dissuadé de porter plainte pour racisme par un policier, un élu lausannois monte au front
Plainte pénale pour racisme
Dissuadé de porter plainte par un policier, un élu lausannois monte au front
Antiracisme: quand dire «stop» devient un acte de survie
Par Samson Yemane
Antiracisme: quand dire «stop» devient un acte de survie

La Municipalité, aujourd’hui composée de cinq élus de gauche, sort d’une législature marquée par de fortes turbulences. Entre la démission de l’ancien syndic du Parti libéral-radical (PLR) Jean-Daniel Carrard en 2022, les ruptures de collégialité et la mise sous protection policière de Pierre Dessemontet (PS) et Christian Weiler (PLR), le climat politique s’est durablement dégradé.

Un terrain propice à l'émergence d'outsiders, comme l'ancien élu de l'Union démocratique du centre (UDC) Ruben Ramchurn, en lice contre le socialiste Julien Wicki en mars dernier. Une question domine, à l'approche du scrutin: l'Exécutif d'Yverdon-les-Bains va-t-il encore changer de bord politique? Si le suspens est à son comble, une chose est déjà claire. La campagne ne se déroule pas dans un climat apaisé. La plainte déposée par Abdel Saiah en est le symptôme le plus visible.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus