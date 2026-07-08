DE
FR

La facture du G7 est salée
Carole-Anne Kast estime que Berne a plié trop facilement face à la France

La Suisse aurait-elle dû être plus ferme avec la France? Genève fait face à une facture de 31,6 millions pour le G7 d'Evian, dont 20 millions non couverts. La conseillère d'Etat Carole-Anne Kast pointe des erreurs diplomatiques.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Le canton de Genève n'a pas prévu de prendre en charge les pertes d'exploitation pour les commerces locaux.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast estime que la Suisse aurait pu être plus «pugnace» avec la France dans le dialogue pour la prise en charge des coûts du sommet du G7 d'Evian (F). Ceux-ci atteignent 31,6 millions de francs à Genève.

A lire aussi
La police genevoise affirme avoir apporté «une réponse proportionnée» pour la manifestation No G7
«Une réponse proportionnée»
La police genevoise défend son dispositif lors de la manifestation No G7
Manifestant tabassé par des policiers: le sort des agents reste opaque
Avec vidéo
Manif No-G7 à Genève
Manifestant tabassé par des policiers: le sort des agents reste opaque

Sur ce montant, 12,5 millions seront assumés par la Confédération, affirme Carole-Anne Kast dans un entretien publié mercredi par le quotidien L'Agefi. Berne s'était engagé à payer 80% des frais sécuritaires des cantons affectés, mais l'enveloppe dépasse ce cadre.

Un excès de confiance?

Pour les quelque 20 millions restants, Genève souhaite toujours que la France les acquitte, mais les autorités du pays voisin ont pour le moment botté en touche. «A terme, cela pourrait peser sur nos relations régionales», met en garde la conseillère d'Etat. Et Carole-Anne Kast de lancer une pique aux autorités fédérales. «Certainement que la délégation aurait pu être plus ferme lors des négociations initiales», insiste-t-elle. «On a peut-être été trop confiant dans la diplomatie et pas assez pugnace» alors que la Suisse ne s'attendait pas à cette inflexibilité française, ajoute-t-elle également.

La France avait pris en charge une grande partie des coûts après le sommet du G8 en 2003. Cette année, plusieurs conseillers d'Etat se sont étonnés ou ont relayé une certaine colère par rapport à ce qu'ils considéraient comme un manque de considération de la part de ce voisin.

Un million pour les dégâts

Le président français Emmanuel Macron avait toutefois remercié la Suisse dans les dernières secondes de sa dernière intervention du G7 de juin, à la fin de la conférence de presse. Son homologue Guy Parmelin avait pu mener une rencontre bilatérale à Evian avec celui qui est encore Premier ministre britannique Keir Starmer. Mais il avait été seulement réellement convié au dîner de gala du sommet.

Dans le détail, Carole-Anne Kast explique qu'en plus des 12,5 millions de la Confédération, le paiement de 100 heures supplémentaires pour les quelque 1500 policiers revient à 13 millions de francs. A ce chiffre s'ajoutent un million sur les six du fonds d'indemnisation cantonal approuvé par le Grand Conseil pour les dégâts aux entreprises, trois milions pour d'autres frais de sécurité comme la sécurisation du tarmac et environ 500'000 francs pour la cybersécurité.

Carole-Anne Kast répète en revanche que le canton n'a pas prévu de prendre en charge les pertes d'exploitation pour les commerces genevois. Plusieurs branches, dont les cafetiers et restaurateurs, ont relayé leur mécontentement face à cette approche. La Fédération des entreprises romandes (FER) articule un chiffre de 300 millions de francs de pertes économiques. «Cela me semble très conséquent», se contente d'ajouter la conseillère d'Etat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus