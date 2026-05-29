Après le report du concert de Patrick Bruel, le Bellarena Indoor Festival a annoncé que Patrick Fiori se produira le 26 juin. Les billets resteront valables et pourront être échangés contre d'autres dates du festival.

Luisa Gambaro Journaliste

Après le report du concert de Patrick Bruel le 26 juin, le Bellarena Indoor Festival annonce la venue de Patrick Fiori à la place dans un communiqué ce vendredi 29 mai. Puisque le concert est maintenu, le festival fribourgeois précise que les billets déjà acheté restent valables.

«Les festivaliers qui le souhaitent auront toutefois la possibilité d’échanger leurs billets contre une autre date de la Summer Edition ou pour la soirée du 6 novembre, dans le cadre de la Winter Edition, avec notamment Gotthard à l'affiche», poursuit l'organisateur. Les autres têtes d'affiches pour le 24 et 25 juin sont le chanteur Mika et le rappeur Soprano.

Si aucun remboursement n'est autorisé, les festivaliers pourront néanmoins échanger leurs billets s'ils le souhaitent. Ils pourront en faire la demande jusqu'au 14 juin, après avoir reçu un mail de Ticketmaster expliquant les modalités d'échange.