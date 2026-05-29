DE
FR

Aucun remboursement possible
Le festival Bellarena remplace Patrick Bruel par Patrick Fiori

Après le report du concert de Patrick Bruel, le Bellarena Indoor Festival a annoncé que Patrick Fiori se produira le 26 juin. Les billets resteront valables et pourront être échangés contre d'autres dates du festival.
Publié: 09:47 heures
Patrick Fiori sur le plateau de l'émission «The Voice Kids», le 24 octobre 2018.
Photo: Capture d'écran / TF1
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Après le report du concert de Patrick Bruel le 26 juin, le Bellarena Indoor Festival annonce la venue de Patrick Fiori à la place dans un communiqué ce vendredi 29 mai. Puisque le concert est maintenu, le festival fribourgeois précise que les billets déjà acheté restent valables. 

A lire aussi
Serez-vous remboursés si vous boycottez Patrick Bruel?
Remous au Pully Festival
Serez-vous remboursés si vous boycottez Patrick Bruel?
Malgré la polémique, le Pully Festival refuse d’annuler Patrick Bruel
Accusé de violences sexuelles
Malgré la polémique, le Pully Festival refuse d’annuler Patrick Bruel

«Les festivaliers qui le souhaitent auront toutefois la possibilité d’échanger leurs billets contre une autre date de la Summer Edition ou pour la soirée du 6 novembre, dans le cadre de la Winter Edition, avec notamment Gotthard à l'affiche», poursuit l'organisateur. Les autres têtes d'affiches pour le 24 et 25 juin sont le chanteur Mika et le rappeur Soprano. 

Si aucun remboursement n'est autorisé, les festivaliers pourront néanmoins échanger leurs billets s'ils le souhaitent. Ils pourront en faire la demande jusqu'au 14 juin, après avoir reçu un mail de Ticketmaster expliquant les modalités d'échange. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus