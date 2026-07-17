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Nuit de galère
Déroutés à Nice, des passagers easyJet passent la nuit sans hôtel ni repas

Un vol reliant Valence à Genève a été dérouté jeudi soir vers Nice en raison de la météo. Faute de chambres disponibles, plusieurs voyageurs ont passé la nuit dans l’aéroport, avec une assistance qu’ils jugent tardive et insuffisante.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les vacances se sont terminées sur une nuit blanche. Jeudi 16 juillet, un Neuchâtelois et les autres passagers du vol easyJet EZS1372 devaient simplement rentrer de Valence à Genève. Mais les mauvaises conditions météorologiques autour de l’aéroport genevois ont obligé leur avion à se poser à Nice, en France.

Ce déroutement, le voyageur le comprend. C’est ce qui s’est passé ensuite qui lui reste en travers de la gorge.

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«A notre arrivée, aucune véritable solution ne nous a été proposée pour la nuit», raconte-t-il à Blick. Les passagers auraient d’abord été invités à chercher eux-mêmes une chambre d’hôtel, alors que les établissements disponibles étaient déjà complets, très difficiles à joindre ou trop coûteux.

Même pas de l’eau

Dans l’aéroport, les informations restent floues. Le vol pourrait repartir à 8h, 9h, voire 11h le lendemain, leur indique-t-on. Mais aucun horaire définitif ne leur parvient immédiatement.

Le Neuchâtelois affirme également qu’aucune nourriture ni boisson ne leur a d’abord été proposée. «On nous a dit qu’il n’y avait rien, même pas de l’eau.» De nombreux voyageurs, lui et sa compagne compris, se retrouvent donc bloqués dans le terminal, sans savoir où passer la nuit.

600 personnes à l'aéroport pour la nuit

La situation est particulièrement éprouvante pour les personnes âgées et les familles accompagnées de jeunes enfants. Certaines obtiennent une solution, mais pas toutes. Des voyageurs dorment sur des chaises, tandis que d’autres cherchent encore un endroit où s’allonger.

Le passager estime que plus de 600 personnes issues de plusieurs vols déroutés, notamment depuis l’Ecosse et le Danemark, se trouvaient alors à Nice. L’assistance aurait longtemps reposé sur une seule employée de l’aéroport, contrainte de faire face à la colère et à l’incompréhension générales.

Lits de fortune installés

Le premier message précis d’easyJet serait arrivé vers 2h30, annonçant un départ à 8h. Le voyageur recontacte Blick aux alentours de 4h: des lits d’appoint ont finalement été installés et de la nourriture distribuée. Mais, selon le témoin, les quantités et les places disponibles ne suffisaient pas pour tout le monde.

EasyJet confirme que le vol a été dérouté en raison des conditions météorologiques défavorables dans la région genevoise. L’appareil a atterri sans encombre à Nice. En raison du retard accumulé et du couvre-feu nocturne à Genève, il ne pouvait ensuite plus poursuivre son trajet le même soir.

Trop tard, pas assez de chambres

La compagnie assure avoir tenté de limiter les conséquences pour ses clients. Elle reconnaît toutefois qu’il était impossible de garantir un hébergement à tous les passagers en raison du très faible nombre de chambres disponibles dans la région, qui plus est, à une heure aussi tardive.

Les voyageurs ayant trouvé eux-mêmes un logement pourront demander le remboursement de leurs frais, précise easyJet. «Nos équipes ont œuvré tout au long de la soirée pour venir en aide aux personnes restées à l'aéroport, notamment en distribuant des lits d'appoints, des lunch boxes et des rafraîchissements, ainsi qu'en communiquant les modalités de remboursement, rapporte le transporteur. Nous sommes sincèrement désolés des désagréments que cela a pu occasionner.»

Le vol a finalement décollé pour Genève vendredi matin. Pour le voyageur Neuchâtelois, le problème ne réside pas dans le déroutement lui-même, mais dans les longues heures d’incertitude qui ont suivi: «Je comprends que la compagnie ne soit pas responsable des conditions météorologiques. En revanche, l’absence totale de prise en charge et d’information nous a semblé particulièrement problématique.»

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